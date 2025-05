Gli ingegneri della Tm Moto svelano i segreti agli studenti

L’Itis Mattei di Urbino si apre al mondo delle due ruote attraverso una mattinata di formazione tecnica con gli ingegneri della Tm Moto, azienda di Pesaro nota a livello mondiale per le proprie moto da competizione da enduro, motocross e supermotard. Di fronte a 200 studenti del biennio e triennio, Federico Ceccolini e Gianluca Calli hanno svelato e spiegato due aspetti fondamentali della progettazione: l’efficienza dei motori a due e quattro tempi e la realizzazione dei telai da gara. Ceccolini ( ex allievo Itis), ha approfondito il tema delle prestazioni dei motori, concentrandosi in particolare sul concetto di rendimento del motore endotermico, mentre Calli ha mostrato i problemi da affrontare nel progettare e costruire un telaio motociclistico da competizione, con le relative soluzioni ingegneristiche. L’incontro è stato promosso dai prof Ottaviano Grassi, Samuele Mencarelli e Stefano Bartolucci, docenti di Meccanica e Tecnologia meccanica, e si inserisce nel percorso strutturato dall’Itis Mattei per rafforzare i legami tra scuola e lavoro, portando in aula realtà d’eccellenza.

