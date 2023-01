Gli ’interinali’ senza premi Covid

Vedere per credere. "Se l’assessore non crede alla nostra presenza, non ci resta che presentarci di persona". Loro sono i 32 operatori della sanità, esclusi dalla premialità Covid per un errore di calcolo, tra l’altro mai spiegato dalla Regione nonostante le tante richieste di chiarimenti. Cosa faranno i sanitari, un gruppo di pesaresi urbinati, in servizio al 1 maggio 2021 con varie mansioni (amministrativi, infermieri, magazzinieri, tecnici di laboratorio)? Si presenteranno in Consiglio regionale dove l’assessore Filippo Saltamartini risponderà alle due interrogazioni di Micaela Vitri (Pd) e Marta Ruggeri (M5S). "All’ingiustizia – spiega Andrea Orazi (Nidil Cgil) – si aggiunge l’incertezza riguardo il destino di questi lavoratori: molti di loro sono in scadenza di contratto e con la riforma sanitaria in atto, potrebbero non trovare una conferma all’interno della riorganizzazione". L’antefatto: lo Stato ha riconosciuto un premio Covid, circa 800 euro a testa, anche ai lavoratori ’interinali’. Quelli in servizio a maggio 2021 in Area Vasta 1 erano 39 come risulta dal registro dell’agenzia per il lavoro Ranstadt. A distanza di mesi, solo 7 su 39 saranno i destinatari del beneficio (anche se non risulta chi siano) perché 32 lavoratori non sono stati conteggiati e quindi comunicati allo Stato. Proprio così.

Solidea Vitali Rosati