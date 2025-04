"Gli intitoliamo il ponte ciclopedonale appena inaugurato"

Bandiere a mezz’asta per i cinque giorni di lutto nazionale e un omaggio ad imperitura memoria di Papa Francesco. Quale? Intitolare a lui il nuovo ponte sul Foglia. La metafora è immediata: "Quella di Papa Francesco è stata una figura che ha fatto da “ponte” tra culture, religioni e ha sempre promosso un messaggio di tutela all’ambiente" ha osservato ieri il sindaco Biancani, a 48 ore dalla morte di sua santità, Jorge Mario Bergoglio. L’idea è piuttosto una proposta, lanciata ai cittadini, tramite i propri canali social: "Credo – ha detto Biancani – che dedicare questo ponte a Papa Francesco – per il suo messaggio di pace, fraternità e attenzione agli ultimi – potrebbe essere un gesto profondo e condivisibile; una proposta che merita una riflessione".

Pesaro, ha già un altro ponte dedicato ad un pontefice: è il ponte sull’Interquartieri dedicato a papa Giovanni Paolo II. Anch’esso è bianco e si affaccia sul creato “fluviale“. "Mi piace pensare al ponte sul Foglia come un simbolo – osserva Biancani –: è una infrastrttura che unisce, avvicina, crea collegamenti. È passaggio, dialogo, futuro, ma soprattutto identifica quello che è stata la figura di Papa Francesco per tutti noi: un promotore di pace e fratellanza". Nel suo post il sindaco ha ripreso le parole di Bergoglio: "Siete chiamati a un compito grande ed entusiasmante: quello di costruire ponti, quando tanti innalzano muri; quello di favorire la comunione, quando tanti fomentano divisione". Biancani sottolinea: "È quanto diceva Papa Francesco lanciando messaggi coraggiosi di pace in un mondo sempre più spaccato". In effetti ad oggi i conflitti a livello globale sono 57. "Papa Francesco ha parlato di “cura della casa comune” – conclude Biancani – da qui l’interconnessione tra crisi ambientale e crisi sociale. Un messaggio fondamentale per chi ha a cuore il futuro di tutte le generazioni".

s.v.r.