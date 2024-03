Gli istituti Volponi e Raffaello oggi in visita al Palazzo Ducale

Oggi le scuole a Palazzo Ducale di Urbino. L’Istituto comprensivo Volponi e l’Istituto superiore Raffaello, nell’ambito delle manifestazioni di Pesaro 2024 Capitale italiana della cultura, hanno aderito alla proposta di partecipazione rivolta alle scuole del territorio provinciale.

L’appuntamento, oggi, è dalle 10,30 quando 50 alunni delle due scuole si esibiranno nel recital “A voce tua-Fronte a fronte“, nella Sala del Trono di Palazzo ducale. Il recital è improntato ai valori dell’amicizia e del dialogo interculturale e intergenerazionale. Gli studenti leggeranno testi, reciteranno poesie, canteranno e suoneranno brani in varie lingue, da quelle antiche, come il greco e il latino, fino alle lingue moderne più parlate nel nostro contesto territoriale, arabo, rumeno, albanese, ungherese, moldavo, passando per i vari dialetti italiani, dal napoletano al sardo, al siculo, il tutto accompagnato dalle note della Piccola Orchestra Volponi.

L’evento di Urbino richiama il binomio cultura e bellezza che nella città ducale trova massima espressione. Attraverso la pratica della lettura, della recitazione, del canto e della musica in generale si può pensare la bellezza autentica, libera, che significa accettazione di sé e valorizzazione della diversità. Il progetto “A Voce tua - Fronte a fronte“, con le sue declinazioni può contribuire a operare il cambiamento culturale necessario ad accogliere le molteplici sfumature della diversità, linguistica, generazionale e culturale. La lettura condivisa di una storia, una filastrocca, una poesia, una canzone, una preghiera, sullo sfondo di paesaggi naturali e storici tra i più belli d’Italia come quelli della Urbino rinascimentale, può donare un vissuto potente a chi interpreta e a chi ascolta, per superare le distanze ed emozionarsi insieme. L’evento è aperto a tutte le scuole, con i presidi Maria Lorena Farinelli e Daniele Piccari, ringraziano la Galleria Nazionale delle Marche e il comitato Pesaro 2024, i collaboratori Natalina Gioffreda, Annarita Rossi e Francesco Zanchi Mancini.

fra. pier.