Gli ’Itinerari della Bellezza’ a Montecitorio. E adesso il progetto coinvolge tutte le Marche

La bellezza salverà il mondo, scriveva Dostoevskij. Più pragmaticamente per una regione come le Marche, ricca di storia, paesaggi e ambienti naturali di valore, la bellezza può essere il filo rosso su cui tessere una strategia di marketing territoriale. In questa direzione si inserisce la presentazione – ieri nella sala della Regina a Montecitorio – dell’iniziativa di Confcommercio ‘Itinerario della bellezza nelle Marche 2025’, promossa dall’onorevole Antonio Baldelli. Intervenuti il governatore Francesco Acquaroli, il deputato Antonio Baldelli, il responsabile dell’Itinerario Amerigo Varotti, la vicepresidente di Confcommercio Barbara Marcolini e il direttore Agnese Truffelli, il presidente di Ita Airways Sandro Pappalardo, l’ad Enit Ivana Jelinic e il segretario Federalberghi Alessandro Nucara. La sfida di Confcommercio è unire i comuni marchigiani per fare della bellezza l’elemento distintivo della Regione.