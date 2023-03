Gli itinerari di Urbino Sulle tracce di De Carlo, alla scoperta del genio

di Giovanni Volponi

Una rondine non fa primavera, ma le giornate del Fai sì, eccome. Anche a Urbino ieri pomeriggio è stata tanta la gente che, approfittando di un tempo splendido, ha visitato i numerosi luoghi che il Fondo per l’Ambiente ha aperto nella città ducale e nei dintorni. Finita l’era covid e l’obbligo di prenotazione, numerosi gruppi e coppie in visita in città hanno approfittato della concomitanza per visitare palazzi e luoghi solitamente non aperti al pubblico. Incontriamo Claudio e Paola in via Saffi, sono della Romagna: "Siamo venuti a Urbino in giornata – raccontano – e, visitati stamattina palazzo ducale e oratori, abbiamo riservato il pomeriggio al Fai. Ci incuriosisce scoprire la figura di De Carlo e il lato più moderno di Urbino". Il leitmotiv di questa edizione è infatti l’architetto che lasciò la sua impronta in diverse zone della città. Quattro corposi itinerari guidati che partono ogni mezzora, anche oggi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Il primo riguarda alcuni antichi palazzi universitari, da lui ristrutturati: dalla sede centrale dell’ateneo per proseguire, accompagnati dai giovani studenti di storia dell’arte, verso la scuola di economia e poi ancora il polo didattico Volponi, la facoltà di Giurisprudenza e infine palazzo Passionei, ora fondazione Bo, dov’è allestita una mostra a cura di Kaus Urbino.

Il secondo itinerario è guidato dagli studenti del liceo Raffaello e dai volontari Fai e Pro Loco, e partendo dal collegio del Colle, di fianco alla chiesa dei Cappuccini, tocca le residenze universitarie di Tridente, Aquilone e Vela, nel labirintico ma panoramico campus unico in Italia. Il terzo itinerario, curato dagli studenti del Laurana-Baldi, porta alla scoperta del Teatro Sanzio e della Rampa, due antichi edifici che De Carlo modernizzò con linee essenziali. Ultimo luogo è l’incompiuta Scuola del Libro, dove gli stessi allievi portano alla scoperta di laboratori, scale e aule, tra tetti a fisarmonica e macchine da stampa. I luoghi decarliani fuori le mura si completano con una passeggiata su prenotazione (3202136885) curata dall’associazione Ca’ Romanino che porterà alle 11 e alle 16 a scoprire i vari complessi abitativi del quartiere Piansevero. Non lontano da Urbino, aprono poi la pieve di Santo Stefano di Gaifa (Canavaccio), la gola del Furlo e l’abbazia di Lamoli di Borgo Pace con il museo dei colori naturali e i boschi della Massa Trabaria.