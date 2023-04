Gli operatori avvertono: "Un disagio inevitabile"

"Migliorare la segnaletica per chi dal mare deve arrivare in centro storico senza poter utilizzare il sottopasso di viale Cairoli ed eliminare i parcheggi su un lato di via Fabio Filzi, per rendere più sicura la circolazione di pedoni e ciclisti che dovranno utilizzare questa strada per raggiungere il Lido".

Sono alcune delle proposte emerse nell’incontro di ieri pomeriggio tra gli amministratori comunali (erano presenti il sindaco Massimo Seri e l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori), gli ingegneri del Comune e di Rfi e i commercianti che subiranno i maggiori disagi legati al cantiere di viale Cairoli: partirà a giugno sul lato monte, a settembre sul lato mare e si concluderà tra maggio e giugno 2024. Gli operatori del Lido hanno anche chiesto "agevolazioni sul suolo pubblico (gli esercenti) e sui parcheggi per i clienti (gli albergatori)".

In ogni caso gli operatori hanno dimostrato spirito collaborativo e spetterà a loro mettere nero su bianco le richieste da proporre, come compensazione, all’Amministrazione comunale che si è dimostrata aperta al confronto. Visto che la presenza del cantiere non impedirà il passaggio su viale Cairoli di auto, ciclisti e pedoni, Gabriele Orazi (titolare degli hotel Augustus e De La Ville e del ristorante Casa Orazi) ha suggerito " di togliere una fila di posti auto su via Filzi dove attualmente si parcheggia su ambo i lati. Ciclisti e pedoni che devono arrivare al Lido saranno comunque costretti ad un percorso più lungo, ma almeno potranno passare su via Filzi in sicurezza". "Il disagio sarà inevitabile – ha commentato un altro operatore – ma non ci preoccupa l’estate, dove la gente al Lido c’è comunque, quanto i mesi invernali. Noi siamo pronti ad organizzare delle iniziative, soprattutto nel periodo natalizio, ma il Comune ci deve dare una mano".

Chi pensa di essere tra i più colpiti dalla chiusura del sottopasso di viale Cairoli, soprattutto nel periodo estivo, è il titolare del bar Bon Bon: "Io lavoro con i clienti che, per andare al mare, utilizzano il sottopasso: li perderemo tutti".

In allarme anche gli albergatori: "Quello che gli hotel non realizzano durante la stagione estiva – ha fatto notare il presidente degli Alberghi consorziati, Luciano Cecchini – non si recupererà più". Ai timori di commercianti e albergatori, ha replicato l’assessore Brunori facendo presente che "sarebbe stato scellerato e becero non cogliere l’occasione dell’intervento di Rfi". L’incontro con gli amministratori è stata anche l’occasione per gli operatori di mettere in evidenza alcune urgenze del Lido: dalle asfaltature all’isola ecologica, "che dovrebbe essere protetta e accessibile solo a chi ha le chiavi".

Anna Marchetti