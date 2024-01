Gli orari e le regole. Ecco tutto ciò che c’è da sapere

Alla Vitrifrigo Arena è già tutto pronto per l’evento di partenza della Capitale italiana della cultura 2024. Dall’attesissimo arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla festa con Rosa Chemical, passando per Max Gazzè e i balli dell’Orchestra Mirko Casadei. Tutto quello che c’è da sapere sugli orari dell’iniziativa e le regole da seguire durante la giornata di festa:

Prima parte

Apertura dei cancelli

dalle 8 alle 10

I cittadini dovranno presentarsi all’ingresso del palasport muniti di tagliando digitale o cartaceo e con il documento d’identità valido, senza non si potrà accedere all’iniziativa. È consigliabile arrivare in loco qualche minuto prima dell’orario di chiusura dei cancelli, per agevolare i controlli e non congestionare gli ingressi.

I protagonisti

Alle 11 Paolo Bonolis lancerà l’intrattenimento musicale. Interverranno il sindaco Matteo Ricci, il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il vicesindaco Daniele Vimini, il ministro alla cultura Gennaro Sangiuliano, la senatrice Liliana Segre, la poetessa Mariangela Gualtieri, il direttore artistico Agostino Riitano. Infine ci sarà il discorso di Mattarella

L’area food truck

Aperta dalla mattina, alla conclusione della prima parte di programmazione vi aspetterà la pausa pranzo nella “piazza del food”, composta da food truck di prodotti locali e un’ area coperta (allestita da PesaroFeste) all’esterno della Vitrifrigo (di fianco al complesso del Trony ed Eurospin).

Seconda parte

Dalle 16 gli spettacoli con Gazzè

e l’orchestra Casadei

Si riaprono le porte della Vitrifrigo, alle 16, con la programmazione pomeridiana che partirà dal concerto gratuito di Max Gazzè ad entrata libera, fino ad esaurimento posti. Al termine del concerto il pubblico dovrà uscire: all’esterno sarà sempre attiva l’area food.

Alle 20 riprenderà la festa con l’orchestra Casadei (apertura dei cancelli alle 19) che si concluderà intorno alle 22.

Terza parte

Dalle 23 la festa

con Rosa Chemical

Alle 22.30 si riapriranno i cancelli della Vitrifrigo per l’ultima volta con l’attesa festa ‘Once a Year’ e Rosa Chemical, l’unico appuntamento a pagamento della giornata dal costo di 17 euro. I biglietti si possono acquistare sul sito "ticketsms".

Le regole della giornata

1. Per agevolare i controlli è necessario presentarsi davanti alle porte della Vitrifrigo arena qualche minuto prima dell’apertura dei cancelli, quindi: la mattina dalle 8 alle 10; il pomeriggio alle 16; la sera alle 19 e, infine, l’ultima apertura alle 22.30.

2. Per la prima iniziativa della mattina è necessario presentarsi muniti di biglietto e documento d’identità, stessa cosa vale anche, per quanto riguarda le scuole, per i professori accreditati che dovranno esibire il documento di riconoscimento in quanto accompagnatori di minori. Per l’ultima iniziativa della sera potranno partecipare solo coloro che hanno acquistato il ticket per il party.

3. All’interno del palasport è severamente vietato introdurre zaini; borracce; bottiglie e oggetti in vetro.