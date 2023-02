Gli Orbach, ebrei partigiani

Al liceo Mamiani di Pesaro la storia della famiglia ebrea Orbach raccontata in un docu-film, che sarà presentato domani agli alunni. Il film, dal titolo ’La Resistenza degli Orbach’, racconta la storia dei fratelli Abramo e Isacco Orbach, due ebrei che si salvarono dalle persecuzioni razziali rifugiandosi con i loro famigliari nell’entroterra pesarese, dove svolsero un ruolo di primo piano nella Resistenza combattendo nella V Brigata Garibaldi Pesaro e poi nella Brigata Ebraica dell’esercito alleato.

Il docu-film, con la regia di Gianfranco Boiani, la ricerca storica di Giorgio Bianconi e un intervento di Moni Ovadia, ricostruisce la storia degli Orbach attraverso le parole della figlia di Abramo, Loredana. La famiglia Orbach era arrivata a Trieste nel primo Novecento da Kielce, in Polonia. Negli anni Trenta Abramo e Isacco avevano aperto un negozio di ricami; Abramo era anche un noto giocatore di scacchi. Con le leggi razziali del ’38 arrivarono le persecuzioni e poi, dopo l’8 settembre del 1943, anche le deportazioni nei lager nazisti, trasportati prima alla Risiera di San Sabba, quindi a Auschwitz-Birkenau, Dakau, Treblinka, Bergen Belsen, Mauthausen. Abramo e Isacco Orbach, con le loro sorelle e due bambini, riuscirono a fuggire da Trieste alla volta delle Marche, dove furono accolti e nascosti ai nazifascisti dalle popolazioni locali. Abramo e Isacco Orbach entrarono a far parte di uno dei primi gruppi partigiani costituitisi sulle montagne dell’Appennino Umbro-Marchigiano, la Banda Panichi, guidata da Samuele Panichi, il leader del movimento sindacale dei minatori americani tornato in Italia dopo l’arresto di Sacco e Vanzetti. Abramo, nome di battaglia “Adriano” e Isacco, nome di battaglia “Iso”, combatterono nella V Brigata Garibaldi “Pesaro”, mentre una delle sorelle, Lea Orbach, divenne una staffetta. Dopo che gli Alleati liberano l’Italia centrale, si unirono alla Jewish Brigade, la brigata ebraica dell’esercito alleato, dando la caccia ai criminali nazisti. A guerra finita tornarono nella loro Trieste.