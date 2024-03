Gli Oscar del podismo, premiati gli atleti

Podismo in festa per la cerimonia delle premiazioni finali del 21° circuito podistico Uisp "CorrerexCorrere". A fare gli onori di casa la presidente territoriale Uisp Mariassunta Abbagnara e il presidente regionale Simone Ricciatti. Ospite, la vicesindaco e assessore allo sport e pari opportunità del Comune di Urbino, Marianna Vetri. Al termine delle dodici gare sono salite sul podio nelle varie fasce d’età, per il settore rosa: Maria Vittoria Mari (Atl. Urbania), Roberta Brunacci (Atl. Urbania), Sara Morelli (Atl. Urbania), Anna Angeli (Atl. Urbania), Ana Nanu (Atl. Rimini nord Santarcangelo), Margherita Fraternali (Avis Aido Urbino), Simona Benelli (Calcinelli Run), Stefania Del Re ( Avis Aido Urbino), Annamaria Masetti (Gabbi), Anna Maria Imperatori (Avis Aido Urbino) ed Elia Lazzari (Valmisa). Per gli uomini: Luca Boinega (Atl. Urbania), Lorenzo Boinega (Atl. Urbania), Gian Marco Bertini (Fano Corre), Michele Barbetti (Marotta Mondolfo Run), Enrico Fabbroni (Fano Corre), Claudio Romani (Collemar-athon Club), Daniele Bombardi (Team Misano Podismo), Francesco Arduini (Osteria dei Podisti), Davide Serafini (Osteria dei Podisti), Enrico Del Vecchio (Fano Corre), Riccardo Quattrini (Lucrezia), Andrea Tamburini (Runcard), Luca Catani (Avis Aido Urbino), Stefano Di Cerreto (Atletica 75 Cattolica), Luca Panicali (Fano Corre), Stefano Bonaccorsi (Lucrezia), Daniele Sperindei ( Avis Castel S. Pietro), Andrea Volpini (Fano Corre), Daniele Pradarelli (Lucrezia), Giancarlo Angelini (Atl. Banca Pesaro), Fabio Costantini (Atl. Banca Pesaro), Stefano Fiorelli (Runcard), Massimo Giustini (Atletica 75 Cattolica), Gabriele Sarti (Atletica 75 Cattolica). Una pergamena è andata ai cinque "instancabili" per aver portato a termine tutte le gare in calendario: Luca Catani (Avis Aido Urbino ), Stefano Fiorelli (Runcard), Luca Panicali (Fano Corre), Andrea Tamburini (Runcard), Andrea Volpini (Fano Corre) e alla società prima classificata "Fano Corre Lamberto Tonelli". Attestato di stima anche per lo storico speaker del Circuito Uisp, Leonardo Oliva, con una gigantografia firmata da tutti i presenti.

Luigi Diotalevi