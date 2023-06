Gli Oscar della montagna assegnati alle scuole

Assegnati i premi del Concorso “Montagna 2030” proposto dal Gruppo Regionale Cai Marche sul tema dello sviluppo sostenibile della Montagna e rivolto alle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della regione. I premi (che consistono in un contributo economico di 350 euro per i primi classificati e di 150 euro per i secondi classificati) sono stati assegnati a 11 elaborati provenienti da 8 scuole. L’evento di presentazione degli elaborati finali si è svolto on line in collaborazione con l’Università di Camerino (Scuola di Giurisprudenza).

Il progetto Montagna 2030 è stato lanciato e proposto dal Cai Marche alle scuole. All’incontro, coordinato dalle prof Bacchiani e Catia Eliana Gentilucci, del Gruppo di Lavoro Scuola del Cai Marche, sono intervenuti per portare il loro saluto l’assessore regionale all’istruzione Chiara Biondi, Carmina Laura Pinto, coordinatrice dei progetti nazionali dell’Ufficio Scolastico Regionale, il Vice presidente nazionale del Club Alpino Italiano Giacomo Benedetti, con delega al progetto Scuola, il coordinatore nazionale del Progetto Scuola del Club Alpino Italiano Francesco Carrer e il presidente del Club Alpino italiano Gruppo regione Marche Bruno Olivieri.

Le scuole vincitrici, tutte presenti con alunne ed alunni, docenti e dirigenti scolastici, sono state: Scuola primaria: Santa Maria in Matenano (FM) (tutte le classi, Sez. B) “Il mulino fortificato di Sisto V”; Istituto Omnicomprensivo di Amandola (Classe I, sez. A) “Escursionisti in erba); Giacomo Leopardi Serra de Conti (Classe IV, sez. G e F) “Camminando si impara”; Scuola San Claudio di Fermo (Classe III, sez. A) “Le buone pratiche utili a proteggere gli ecosistemi montani”. Scuola secondaria di primo grado: ICS Fermi di Mondolfo (Classe I, sez. B) “Montagna in Pop Up”; IC Betti di Fermo (Classe A-B-C-D) “SosteniAMO il cuore aperto dei Sibillini”; ICS Fermi, Plesso Monteporzio (PU) (Classe II, sez. G) “Le diverse facce del turismo in montagna”; Scuola secondaria di secondo grado: Liceo Scientifico Volterra di Fabriano (Classe 2, sez. AS) “Le disavventure del bosco” e “Una lotta per l’infanzia”; Liceo Classico Leopardi di San Benedetto del Tronto (Classe IV, sez. C) “La montagna dentro”; I.T. Agrario Cecchi di Pesaro (Classe III, sez. ET) “Capo studio “Fonte Avellana, alle radici della sostenibilità”.