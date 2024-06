Gli oscar di arte e bellezza. Premio Rotondi, un successo

"Un successo strepitoso, una edizione straordinariamente bella". L’emozione traspare dalle parole del sindaco Daniele Grossi quando parla della ventiseiesima edizione del Premio Rotondi ai salvatori dell’arte.

Quest’edizione, di grande successo, aveva come obiettivo quello di legare ancora di più il premio alla comunità, tanto più quest’anno con la coincidenza con 50x50 Capitali al quadrato di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024.

"Qui l’arte è stata salvata e ora l’arte ha il compito di salvare - continua a spiegare il primo cittadino Grossi - per questo abbiamo voluto avvicinare quante più scuole, associazioni, e cittadini possibili a questo premio.

Con concerti, murales, installazioni, spettacoli teatrali, mostre e tante altre azioni ci siamo riusciti con successo, grazie anche allo sforzo degli organizzatori e al sostegno degli sponsor".

Tra i premiati ci sono l’eco-artista inglese Jason DeCaires Taylor, che ripopola le barriere coralline installando sculture e musei subacquei, Vasiliki "Vasso" Papantoniou, cantante lirica greca con un decennale impegno volto a salvaguardare e restaurare il palazzo liberty di via Patission di Atene in cui visse Maria Callas e Lorenzo Jurina che coltiva da anni l’arte di salvare le strutture dei monumenti storici. La giuria ha anche assegnato riconoscimenti speciali all’architetto Biagio De Martinis, a John Pedeferri, giornalista di Sky TG24 e a Giovanni Lani, urbinate, giornalista del Resto del Carlino autore di battaglie per la conservazione del patrimonio artistico e paesaggistico delle Marche settentrionali.

Decisivo in tutta questa settimana costellata di eventi artistici è stato il contributo dell’Omnicomprensivo Montefeltro e dell’Istituto Anna Frank con la sua orchestra Semi di note, dei volontari delle tante associazioni coinvolte e di tutti gli artisti e studiosi che hanno preso parte a spettacoli e convegni.

Andrea Angelini