Gli ’Oscar’ di Incanto Festival

Si è conclusa la 3^ edizione di Incanto Film Festival. Tanti autori e autrici che nelle varie categorie hanno presentato opere. Al Teatro Sperimentale i giurati Barbara Ronchi, Giogiò Franchini e Piero Messina sono saliti sul palco per nominare i vincitori. Poi le premiazioni: Main Category: miglior cortometraggio - "Majoneze" di Giulia Grandinetti; miglior regia a Nadir Taji per "Festa in Famiglia"; miglior sceneggiatura a Carlo Sorrentino, Gabriele Manzoni, Giacomo Tatò e Sofia Vecchiato per "Phantom"; miglior fotografia a Francesca Avanzini per "Marina"; miglior montaggio a Carlo Onnis per "Phantom"; miglior attrice a a Anna Manuelli per "Comunque bene"; miglior attore a Daniel Angel Fornaro e Romeo Alexander Perrone per "Phantom"; menzione speciale a Paoli De Luca per "Marina"; del pubblico – "A Domani" di Emanuele Vicorito; percorso donna – "Majoneze" di Giulia Grandinetti; giuria giovani – "La buona condotta" di Francesco Gheghi; premio Condor - "Hotel Independencia" di Cristiano Toniolatti. Sul palco anche i direttori artistici Rebecca Cervato e Matteo Damiani e gli organizzatori Walter de Majo e Alessandro Elia di Anemone Film: "Siamo felici di aver chiuso una ricca edizione a fianco dei colleghi di Anemone Film. Insieme, abbiamo avuto la possibilità di moltiplicare le giornate del festival, la programmazione, le sezioni categorie di concorso e nuovi eventi che ci auguriamo di poter riconfermare anche l’anno prossimo".

l. d.