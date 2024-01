Gli rubano la bici ma per poco. Paianini trova il ladro col gps

Gli hanno rubato ieri mattina la sua bici elettrica nuova. L’aveva lasciata davanti al suo negozio di via Belgioioso. Marca Fantic, valore di 3mila euro. Ma i ladri non sapevano due cose: che la bicicletta era dotata di un gps nascosto (un meccanismo che permette di individuare la posizione del mezzo ovunque si trovi) e che il proprietario fosse Giacomo Paianini, dell’omonima agenzia di pompe funebri. Il quale racconta cosa è successo dopo la scoperta del furto: "Esco verso le 10 dal negozio e non trovo la bici. Chiamo i miei collaboratori e chiedo se me l’avesse presa qualcuno di loro. Niente. Allora mi viene in mente che la bici ha il gps nella canna e che tramite l’applicazione nel telefono riesco a vedere l’itineriario di chi la sta usando. Mi accorgo, che si trova al Ledimar ed è in movimento. Prendo la macchina e vado verso lassù ma strada facendo vedo dal telefono che il ladro sta tornando indietro verso il centro. Infatti lo incrocio in via Flaminia. E’ un tizio straniero, marocchino. Giro la macchina e mi metto dietro. Non lo fermo subito – continua Paianini – perché dovrei tagliargli la strada o tamponarlo per farlo cadere. Non è il caso. Allora gli sto dietro per un po’ e quando vedo il semaforo rosso dell’incrocio con via Fratti, scendo dalla macchina e vado a bloccarlo. Gli chiedo di chi è la bici che sta usando. Mi risponde che è la sua, poi che gliela data un suo amico, e mi sfida dicendo che cosa voglio da lui, come se fosse dalla parte della ragione. Devo mantenere la calma per non esplodere, gli dico di scendere subito dalla bicicletta se non vuole guai mentre chiamo i carabinieri per farli intervenire. Nel frattempo si fa avanti un altro suo amico, un peruviano più giovane, che dice di avergli dato lui la bici che a sua volta l’aveva ricevuta da un altro. Quell’uomo con la mia bici cade per terra nel cercare di divincolarsi ma di lì a pochi attimi arrivano due macchine dei carabinieri che prendono in mano la situazione prima che succeda qualche fatto spiacevole, riferito ai ladri. Ricostruisco tutto, dico che la bici era parcheggiata davanti al mio negozio mentre io mi trovavo all’interno e che dopo qualche minuto non l’ho più trovata. I carabinieri poi portano via i due in caserma dove sono andato a presentare denuncia. Adesso mi aspetto che vengano condannati".

I due stranieri non risiedono a Pesaro. Quello che si trovava in sella alla bici rubata è un marocchino di 53 anni proveniente da Perugia mentre l’altro di 27 è un peruviano con residenza a Rimini. Non hanno saputo spiegare perché si trovassero a Pesaro, o meglio se n’è avuta la prova grazie al gps della bicicletta di Giacomo Paianini. Che dice: "Ringrazio i carabinieri per la rapidità di intervento".

ro.da.