Gli scatti di Bastianelli ora incantano il mondo. È suo l’International Photography Award 2024

Nuovo successo per il fotografo urbinate Davide Bastianelli, stavolta internazionale. Il venticinquenne, studente dell’Isia, ha vinto qualche giorno fa il primo premio al concorso IPA (International Photography Awards) nella categoria ‘Sport editoriale non professionista’. Una vittoria inaspettata: "Avevo inviato due foto – racconta Bastianelli – nei mesi scorsi, una naturalistica con un cervo e un’altra di un giocatore di basket che fa una schiacciata. Il concorso è su scala mondiale e partecipano migliaia di fotografi, in tante categorie. Mi avevano risposto via mail solo per quella del cervo, dicendo che era stata selezionata tra le migliori, e infatti poi è stata menzionata. Poi giovedì mi è arrivato direttamente un avviso di vittoria per l’altra. Lì per lì non ho realizzato, sono corso sul sito a controllare e a quel punto ho avuto la certezza".

La foto, intitolata ‘Let’s Fly’ (Voliamo!) è stata scattata il 10 dicembre 2023 durante una partita di Serie A di basket tra Aquila Trento e Vuelle Pesaro e ritrae Kamar Baldwin, all’epoca giocatore di Trento, mentre fa una schiacciata durante un contropiede contro la Vuelle. "Ero alla partita per lavoro, collaboravo con l’agenzia Ciamillo Castoria. Io ero sotto canestro per caso – ricorda Bastianelli – perché dovevo scambiarmi di posto con un collega ma non l’avevo fatto e appena ho visto il gesto atletico ho scattato. Mi sono subito reso conto di aver fatto una delle foto più belle della mia carriera, e l’ha confermato il fatto che è stata votata come foto della settimana per la Lega basket e poi inserita tra le migliori tre fotografie di una schiacciata dell’ultima stagione. È stata sia fortuna che bravura: in fondo la foto l’ha fatta il giocatore, ma sicuramente l’occhio per l’istante perfetto ce l’ho messo. Questo premio è una grande soddisfazione, dopo quello Nikon di due anni fa, anche perché è in campo sportivo, la tipologia di foto che più mi piace e che spero diventi il mio futuro lavoro".

La vincita consiste in un premio in denaro, nella pubblicazione e nella partecipazione a una mostra itinerante. Ma a novembre ci sarebbe la premiazione a New York: "Sarebbe bello andare in America – chiude Bastianelli – ma vedremo. Per ora, nessun festeggiamento particolare: sono tornato a studiare e a lavorare, mettendomi sotto per essere magari il prossimo vincitore, stavolta tra i professionisti".

Giovanni Volponi