"Gli scolari non sono pacchi postali, chiudere la Manzi è scriteriato"

Si allunga la lista di quanti sono contrari allo spostamento delle dieci classi della scuola Manzi, da via Confalonieri all’oratorio di San Carlo. Dopo la richiesta del preside Flavio Bosio che ha invitato il sindaco a ripensare la propria decisione, tanto il Consiglio di Istituto, quanto il collegio dei docenti si sono detti contrari allo spostamento della Manzi e all’accorpamento delle scuole nel quartiere. "La scuola, come ha detto e scritto il preside – spiega Giulio De Vivo, maestro dell’Istituto comprensivo Olivieri, di cui la Manzi fa parte – è dispostissima a mettersi a ragionare su come risolvere la riorganizzazione di classi e scolaresca anche nell’ottica della denatalità e della ricerca di soluzioni adeguate alla didattica. Ma ci vuole tempo. E’ ragionevole chiedere che i bambini non siano spostati visto che l’edificio di via Confalonieri, come ha ripetuto il sindaco Biancani, è agibile".

Il clima all’interno della scuola non è bello: i bambini riflettono le divisioni degli adulti? "No – dice De Vivo –. Se le parole ci raccontano ancora qualcosa questa è la storia di adulti non risolti che fanno battaglie politiche bullizzando la scuola. Se la struttura è a norma, chiuderla è un atto scriteriato, trasferire 200 bambini non è come consegnare dei pacchi, alcuni di loro hanno problematiche e fragilità importanti: cambiare ambiente vuol dire distruggere il lavoro di anni. Pensare a Pantano con una sola primaria sottovaluta le problematiche di un quartiere popoloso e complesso con un’importante multiculturalità che l’istituto riesce a sintonizzare grazie alla sua vocazione inclusiva: tanti sono i premi, le menzioni e riconoscimenti ottenuti. Sono molto triste e deluso – dice De Vivo –. Per chiudere una scuola ci vogliono motivi seri. La Lubich, interessata dallo spostamento, non riesce ad accontentare l’utenza: la domanda non viene assorbita perché la precedente amministrazione ha tasferito dentro la Lubich la scuola d’infanzia (Il Glicine). La decisione di spostare la Manzi non è una soluzione".