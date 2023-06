Gli scout si accampano alla Palla Happening tra musica e fratellanza

Una nuova costruzione, precisamente una torre in legno, si erge dietro la Palla di Pomodoro, in Piazzale della Libertà. Ci sono tre bandiere issate: quella degli Agesci (Associazione guide e scouts cattolici italiani), quella degli Fse (Federazione scouts d’Europa) e quella italiana. Più di 300 scouts, infatti, si sono riuniti per festeggiare la fondazione dei 100 anni di scoutismo pesarese, per giocare e divertirsi tutti assieme. Camicie azzurre, camicie beige e tanti lupetti con i colori più svariati uniti sotto queste 3 bandiere, in altrettante giornate dedicate ad un mondo fatto di altruismo e servizio per la comunità: "Questi giorni rappresentano per noi un momento per stare insieme, con le nostre tipiche attività scout – spiega Sara Mancini, responsabile Agesci zona Pesaro –. Vogliamo far conoscere lo scoutismo a Pesaro, anche se probabilmente già ci conoscono. Abbiamo incontri conoscitivi, ci saranno delle attività di gioco e faremo una serata dedicata alle canzoni che, diciamocelo, sono carine ed orecchiabili. Insomma, ce n’è per tutti i gusti e tutti sono ben accetti".

Scouts di tutte le età hanno partecipato a quest’evento perché, in fondo, i valori sono sempre gli stessi: "Amicizia, aiuto e presenza sul territorio – spiega Eugenio Andreose, Rover degli Fse –. Anche se noi scouts d’Europa siamo la minoranza, qui a Pesaro, fa sempre piacere avere l’invito da parte degli Agesci, in quanto entrambe le nostre correnti di pensiero sono rivolte al cattolicesimo. Questa è la fine di un anno di attività fatte assieme e questi tre giorni sono anche utili per far capire lo sviluppo educativo che le nostre associazioni hanno avuto all’interno della cittadinanza. Siamo una comunità, perché, anche se gruppi differenti, ci siamo riuniti e festeggiamo come se fossimo un’unica grande famiglia e questo è davvero molto bello". Ma cosa significa essere uno scout adesso, a cento anni dalla fondazione? "È una responsabilità essere un educatore, con una particolare attenzione nell’essere anche cattolico – spiega Fabrizio Giua, aiuto capo-reparto Agesci –, ma già aver vissuto una parte di questi 100 anni è un grande orgoglio. Per descrivere lo scoutismo con una parola userei ’avventura’, per la fascia d’età che io seguo, anche se penso che ognuno di noi potrebbe dire una parola diversa. Sono scout da quando avevo 8 anni, quindi posso solo dire che vivo in questo ambiente da 35 anni ed ogni giorno che passa, per quanto sia abituato, mi stupisco e mi emoziono sempre".

Alessio Zaffini