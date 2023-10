Gli Scout urbinati festeggiano 40 anni

Una storia lunga esattamente 40 anni quella degli scout urbinati. Proprio oggi, il gruppo Agesci celebrerà a Castelcavallino la ricorrenza, con tanti ricordi, alcuni commoventi, altri esilaranti, accaduti durante le mille attività. A creare il gruppo, nell’autunno 1983, fu Michela Pescetto, appena trasferitasi a Urbino dopo essersi sposata.

"Mi sono presentata al vescovo Bianchi – ricorda – mettendo a disposizione la mia esperienza in qualità di capo scout, e lui fu subito entusiasta di far nascere questa nuova realtà: era fiducioso che si sarebbero potute avvicinare alla chiesa famiglie nuove. Il primo anno si iscrissero solo dieci ragazzine, e mi affiancò Emanuela Rebucci, alla sua prima esperienza. Oltre alla difficoltà di non avere persone preparate oltre a me, ho dovuto fronteggiare l’ostruzionismo di alcuni parroci e creare attrezzature e materiali da zero. Le prime tende ce le prestò il gruppo di Sant’Angelo in Vado. D’altro canto, don Italo Mancini mi sostenne e aiutò nel rapporto coi sacerdoti e, piano piano, col passaparola si avvicinarono altre persone. Così dal secondo anno si iscrissero anche dei maschi e tra i capi entrarono Michele Chiuselli e alcuni genitori".

Dopo un anno in cui il gruppo era seguito da don Romano Ruggeri, la guida spirituale fu per lungo tempo di don Enzo Severini, che alla scomparsa lasciò il testimone a don Eugenio Gregoratto. Grazie a don Enzo la sede, gli scantinati di San Bartolo, vennero restaurati e da allora gli scout non li hanno più lasciati.

Continua Pescetto: "Non sono mancati momenti divertenti: mentre facevamo il primissimo campeggio a San Cipriano, ci fu un incendio di balle fieno in zona Tufo. Si precipitarono subito i genitori, temendo che le fiamme fossero da noi, che però eravamo ignari di tutto. Un’altra volta, sempre a San Cipriano, di buon mattino, delle signore venute al vicino cimitero videro fuori dal cancello una bara e chiamarono la polizia, pensando a una profanazione. In realtà la cassa da morto aveva le ruote ed era stata trasformata in un biroccio da gara, ma spiegare che lo avevamo lasciato lì durante la notte non fu facile".

Gli scout urbinati dagli anni ’80 ne hanno fatta di strada, raccogliendo giovani dalla città e dai dintorni, con campi in Olanda, Albania, Romania, oltre che in lungo e il largo per l’Italia. "Alcuni anni – dicono gli attuali responsabili – c’è più o meno richiesta e i capi cambiano spesso, essendo noi volontari. Quest’anno però siamo ben nutriti: circa 60, con diversi studenti universitari ad aiutare e sempre la stessa voglia di esplorare il mondo di quarant’anni fa".

