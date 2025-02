Gli scrittori della soffitta si presentano a Palazzo Ducale

Sarà presentato mercoledì 26 alle 18, nella sala convegni di Palazzo Ducale, il volume collettivo Fuori da ogni guerra (Ventura Edizioni 2024), risultato di un laboratorio di scrittura che si è dato il nome di Scrittori della soffitta. Non si tratta di un’associazione vera e propria ma di un gruppo spontaneo di persone unite dal progetto comune di vivere la cultura come luogo d’incontro, di allenare la mente e le emozioni, di condividere l’interesse per la lettura e la scrittura. Questo volume è il primo risultato concreto del laboratorio, e il gruppo ha voluto portarlo nella realtà di Urbino, città di studenti e di artisti, di intellettuali e di poeti. E Urbino, in particolare la Galleria Nazionale delle Marche, ha risposto aprendo loro le porte del Salone del Giardino d’Inverno di Palazzo Ducale, testimone di un sapere intramontabile. Il tema è la pace, una parola che non viene pronunciata nel titolo ma che sottende tutte le narrazioni, come il vero filo conduttore del volume. Nel gruppo ci sono scrittori che hanno già pubblicazioni all’attivo, altri esordienti, alcuni affermati. A introdurre e moderare l’incontro saranno Tiziano Mancini, giornalista e scrittore, e Maria Messina, collaboratrice Uniurb e volontaria della Croce Rossa Italiana nei luoghi di guerra. Dopo il saluto di Stefano Brachetti, architetto della Galleria Nazionale delle Marche e dell’editrice Catia Ventura, interverranno gli autori Giampaolo Boiani, Christian Bonora, Alessandra Calanchi, Patrizia Franco, Alessandra Molinari, Diana Sinigaglia e Graziano Zambarda.