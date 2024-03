Gli scrittori in soffitta: così nascono racconti

Nasce la "Soffitta degli scrittori", laboratorio permanente di scrittura voluto da Paolo Boiani, allievo della scuola di Baricco e, d’estate, bagnino al "Sacro cuore". Due ruoli niente affatto tra loro, visto che la spiaggia ribolle di storie da raccontare e Paolo nutre una grande passione per la buona pagina: "Siamo un gruppo – spiega – di una decina di scrittori che ruotano attorno a Pesaro. Alcuni si conoscevano già per aver frequentato un corso di scrittura insieme, altri si sono aggiunti. Abbiamo anche amici che passano ogni tanto anche solo per curiosare. Siamo un gruppo aperto, chiunque abbia voglia di passare anche solo per una serata sarà il benvenuto telefonando al 340 6913601".

"Ci accomuna – aggiunge Paolo Boiani – la passione per la scrittura e la volontà di confrontarci per migliorare. Uno di noi è insegnante di scrittura creativa, formato alla scuola Holden di Torino, e con lui abbiamo in progetto di organizzare dei corsi di formazione. Lo scopo principale è quello di scrivere insieme. Ognuno è impegnato in un suo progetto personale ma con la possibilità di chiedere pareri e consigli agli altri. Nei primi incontri ognuno ha raccontato a grandi linee il suo progetto, romanzo o serie di racconti, e ne

ha letto l’incipit, per cui, in qualsiasi momento, tutti gli altri sanno a cosa stiamo lavorando e possono dare una mano". Non solo: "Da un paio di mesi stiamo lavorando a un progetto collettivo, una raccolta di racconti che gravita attorno a un tema comune. Abbiamo scritto i primi racconti e stiamo ultimando gli altri elaborati. A ogni incontro leggiamo, commentiamo e correggiamo il lavoro fatto. Il libro sarà pubblicato dalla casa editrice Ventura Edizioni di Senigallia, una piccola casa editrice molto attiva sul territorio. Abbiamo avuto Katia Ventura ospite in soffitta per leggere insieme a lei alcuni racconti e per mangiare un’enorme teglia di lasagne. La raccolta dovrebbe uscire all’inizio dell’estate 2024. Il gruppo si riunisce ogni mercoledì alle 18 a Pesaro nel quartiere Soria, vicino al mare e abbiamo una pagina facebook".

d. e.