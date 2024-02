"Gli scrittori tra noi". Cinque incontri La scuola di Pesaro organizza una serie di incontri con cinque scrittori locali per avvicinare i ragazzi alla lettura in modo meno scolastico. Gli autori parleranno di vari temi, tra cui l'importanza dell'albo illustrato per bambini e la lotta per la salvaguardia dell'ambiente.