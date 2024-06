Gli Spartans volano in serie D. La favola di un club nato 5 anni fa

Al quarto tentativo ce l’hanno fatta i guerrieri, che salgono in serie D (oggi nota come Divisione regionale 1). Si chiaman Spartans perché si considerano dei lottatori: nati dal nulla nel 2019, sono stati stoppati dal Covid e non si sono scoraggiati nemmeno dopo due semifinali e una finale persa. Chi la dura la vince e alla fine coach Giovanni Spadola, che siede sulla panchina sin dall’inizio, ha condotto la squadra alla vittoria, battendo nei playoff al meglio delle tre i cugini della Lupo (72-49 alla bella).

"Il ko nella seconda partita ci aveva tolto un po’ di sicurezza, così la sera prima ci siamo rivisti fino a tardi per sistemare alcune cose, stavolta non volevamo più sbagliare" racconta Spadola. Che ha messo insieme un gruppo molto compatto, dove il più piccolo ha vent’anni e il più grande quasi cinquanta: "Ma tutti, anche se in epoche diverse, hanno fatto esperienza nelle giovanili pesaresi, quindi la base è buona. La cosa di cui vado più fiero è che agli allenamenti avevamo una media di 15 persone, che per questa categoria è tanta roba, visto che questi ragazzi lavorano e allenarsi la sera richiede passione e spirito di sacrificio, specie se il campionato dura nove mesi. E poi, sempre a cena insieme dopo le partite e scambio di regali a Natale".

Numeri importanti: 20 vittorie su 24 in regular-season, un torneo condotto quasi sempre in testa, lasciando dietro le due rivali più toste, Urbania e Vuelle A che ora si stanno giocando l’altra promozione. Ai playoff 2-0 in semifinale contro il Metauro, quindi 2-1 sulla Lupo. "Il nostro campo è la palestra di via Nanterre, dove siamo sempre circondati da famiglie e amici che ci seguono con affetto, anche questo è importante". E l’Asd Spartans è nata appunto da un’idea di tre amici che ricoprono anche ruoli in società: Andrea Nardini è presidente-giocatore, Andrea Giacomini, giocatore fino allo scorso anno, adesso fa il vice, il terzo fondatore è Matteo Belligotti. Ora il meritato riposo per i guerrieri.

