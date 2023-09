"Gli stipendi qui?. Il 40% in meno"

"Diversi colleghi hanno richiesto il nulla osta per andarsene all’estero per un duplice aspetto: quello economico, dato che gli stipendi degli infermieri italiani sono mediamente il 40% al di sotto della media degli altri Paesi europei; e per l’aspetto organizzativo, perché, qui da noi è una professione con scarsi sviluppi di carriera, con modelli lavorativi ancora ancorati a logiche vecchie, non più attuabili". Per la presidente dell’Ordine degli infermieri, Laura Biagiotti (in foto), la fuga all’estero non deve sorprendere. Dal 2019 ad oggi si sono iscritti all’Ordine di Pesaro Urbino circa 250 neo laureati: "Sono certa – osserva Biagiotti – che nella nostra provincia ne abbiamo impiegati ben pochi, molti di loro sono stati costretti ad andarsene verso regioni diverse pur di potersi garantire un lavoro e soprattutto un lavoro non precario".

Che fare? "E’ necessario – suggerisce Biagiotti – valorizzare al più presto gli infermieri che hanno studiato e svolto tirocinio da noi, agendo su tutte le leve a disposizione per trattenerli nel nostro Servizio sanitario, scongiurando le fughe su altre Regioni e soprattutto all’estero. Di certo non è risolutivo dare incentivi economici una tantum o su prestazioni aggiuntive su alcuni servizi sanitari, le quali prestazioni dovrebbero essere comunque svolte dallo stesso personale infermieristico che ha già fatto il suo regolare turno di lavoro allungando il proprio turno o addirittura rientrando in servizio nel giorno di riposo. Così facendo non si affronta la carenza di infermieri, ma si aumenta il potenziale di errore per stanchezza e per carico di lavoro elevato. Sono certa che alcuni infermieri, a cui verrà data la possibilità di fare le prestazioni orarie aggiuntive, saranno disponibili a rinunciare del loro tempo di riposo facendo i rientri o i prolungamenti del turno di lavoro, perché avere in busta paga qualche soldo in più non può che aiutare nella propria vita famigliare. Ma di certo non avendo il dovuto riposo compensativo, previsto per legge, si aumenta il burnout, errori terapeutici e eventi avversi, quindi personale d’assistenza sempre più indebolito dimenticando che si opera su esseri umani".

Quindi, in definitiva, "se questo aumento del carico di lavoro dovrà servire a decongestionare le lunghissime liste d’attesa per visite, esami, assistenze ai pazienti sempre più in difficoltà con il sistema sanitario pubblico, solo Il tempo ci potrà dare risposta. Ma una cosa è certa – conclude la presidente di Opi –, un Infermiere lavora e lavorerà di più non solo per un incremento economico, ma di certo per il forte senso di dovere che è parte della professione, per cercare di aiutare questo sistema sanitario sempre più al limite. Ora più che mai è un dato di fatto: la sanità non è per tutti".

ben.i.