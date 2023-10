Gli storni "bombardano". Bimbi reclusi nelle aule

"Mia figlia, ostaggio dentro la scuola per colpa degli storni". L’assurdo che diventa realtà lo stanno vivendo i genitori dei bambini e delle bambine che frequentano la materna "I mille colori" e la primaria alla Carducci dell’istituto comprensivo don Gaudiano dove, sopra quei pini marittimi che si ergono anche nel cortiletto della scuola, da mesi ha nidificato la specie protetta degli storni rendendo impraticabile l’area esterna e, di fatto, barricando le classi dentro le proprie aule per via del cattivo odore provocato dagli escrementi prodotti dagli animali. Una situazione che va avanti in questo modo dall’inizio dell’anno scolastico.

A lanciare l’allarme, sconosciuto fino a qualche giorno fa anche dall’assessora all’Ambiente Maria Rosa Conti ma a conoscenza dell’assessora ai servizi educativi Camilla Murgia, è stata una mamma che, preoccupata per la situazione, ha chiesto un intervento diretto delle istituzioni. Ma sono tantissimi i genitori che stanno protestando con gli insegnanti. Dice una mamma: "Non ho avuto nessuna comunicazione ufficiale riguardo la situazione, che potrebbe essere rischiosa anche dal punto di vista sanitario, e non si sa per quanto i nostri figli saranno barricati nelle loro aule. Gli storni – continua - la sera usano i due alberi per dormire e la mattina il cortile è pieno dei loro escrementi. L’odore nauseabondo che sale fino alle aule del primo piano costringe le maestre della primaria a tenere blindate tutte le finestre. I bambini non possono quindi utilizzare il piccolo spazio esterno a loro dedicato, soprattutto adesso, in queste belle giornate di sole, con i giochi completamente ricoperti di escrementi. Addirittura il loro ingresso, che era dal cortile, è stato spostato su via Gramsci con i bambini della primaria". Con tutti i problemi derivanti dal sovraffollamento.

Nel corso della scorsa settimana ci sarebbe stato un sopralluogo sul posto che non ha portato a soluzioni concrete, ma intanto l’Ufficio Ambiente sottolinea che "si tratta di fauna selvatica protetta, dove le competenze sono in capo agli Uffici Agricoltura e Caccia della Regione e, quindi, non del Comune. Io – spiega l’assessora Conti – non sono stata messa al corrente da nessuno del problema se non dalla mamma in questione che mercoledì ci ha contattato per e-mail".

Quindi, potrebbero esserci ulteriori sopralluoghi fatti dall’Ast, sotto richiesta della dirigente scolastica (che a sua volta lancia la palla al Comune di Pesaro) o dei genitori, per valutare l’entità del problema - se di tipo igienico sanitario o di decoro pubblico - ma, a vedere dai movimenti, non sembrano esserci soluzioni veloci.