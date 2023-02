Gli studenti del “Celli“ di Cagli in classe con il magistrato Applausi alla lezione di Irene Lilliu

Quando portare con sé un coltellino può costituire un reato? E ancora: cosa è meglio fare quando si assiste ad una rissa,? Oppure: "quali conseguenze penali si subiscono quando le forze dell’ordine trovano addosso sostanze stupefacenti?". A chiarire tutti questi dubbi ci ha pensato il sostituto procuratore di Urbino, la dottoressa Irene Lilliu, che lunedì mattina ha incontrato in aula magna i ragazzi dell’Istituto “Celli“ di Cagli.

Un incontro intenso e appassionante, che ha tenuto gli studenti incollati alle sedie per oltre due ore. Organizzato per spiegare ai ragazzi le funzioni della Magistratura, ha toccato tanti temi cari ai più giovani, chiarendo al contempo il ruolo del pubblico ministero, i suoi compiti ed i poteri nell’ambito delle indagini. Grazie all’abilità oratoria della dottoressa Lilliu, gli argomenti affrontati si sono moltiplicati, fino a comprendere i reati più diffusi tra i ragazzi. Dalla detenzione di stupefacenti allo stalking, dalla guida in stato di ebrezza al bullismo, dal revenge porn alla violenza sessuale. Solare e molto comunicativa, la dottoressa Lilliu non si è risparmiata, chiarendo dubbi su come è più opportuno comportarsi quando si assiste o si viene coinvolti in situazioni critiche. Consigli che il magistrato ha dispensato non solo nel ruolo di pubblico ministero, ma anche come mamma, dimostrando grande sensibilità e attenzione al mondo giovanile. L’incontro si è concluso con delle proposte di lettura e con una citazione. "Cari ragazzi – ha sottolineato lrene Lilliu – Martin Luther King diceva: “la mia libertà finisce dove comincia la vostra“". Gli studenti l’hanno applaudita a lungo.

Francesca Pedini