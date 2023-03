Gli studenti del ’Celli’ in trasferta nei palazzi del potere e della cultura

Gli studenti delle classi quinte di Cagli e di Piobbico dell’Istituto "G.Celli" hanno assistito nei giorni scorsi ad una seduta del Senato della Repubblica. L’evento era parte della fase conclusiva del percorso di Educazione Civica progettato dall’istituto, che ha visto gli studenti approfondire lo studio delle istituzioni, anche attraverso attività interdisciplinari quali storia, diritto, economia aziendale e geopolitica e accoglienza turistica. Accompagnati dal Dirigente scolastico, professor Roberto Franca, e dai docenti Chiara Catena, Michela Falasconi, Luca Lisi, Serena Morbidelli e Francesca Sabetta, i ragazzi hanno percorso le vie che portano ai palazzi istituzionali per vedere Palazzo Chigi, Montecitorio ed infine Palazzo Madama. Non sono mancati momenti per andare alla scoperta delle meraviglie della Capitale. Non è mancato il lancio delle monetine nella Fontana di Trevi, hanno poi ammirato Piazza Navona, visitato il Pantheon e sono entrati nella Chiesa di San Luigi dei Francesi per le pale del Caravaggio. Nel primo pomeriggio hanno visitato Palazzo Madama".

am.pi.