Gli studenti della ’Padalino’ rimasti al freddo proseguiranno le lezioni alla ’Luigi Rossi’

I 60 studenti della Padalino rimasti al freddo da lunedì a mercoledì, per il guasto di una delle due caldaie, proseguiranno per una settimana le lezioni alla scuola Luigi Rossi, dove sono stati trasferiti da ieri mattina. Dal Comune, infatti, fanno sapere che "se non si verificheranno imprevisti, il guasto sarà risolto entro venerdì 31 gennaio".

Lo spostamento delle tre classi della scuola media nell’edificio del centro storico, in via De Tonsis, che ospita le elementari, è stato deciso dalla dirigente Lucia Di Stefano per evitare il freddo e i disagi legati ai lavori di riparazione.

"Il guasto alla caldaia – spiegano il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari (foto) – ha interessato tre aule: in soli tre giorni abbiamo pianificato l’intervento. Il problema è una concausa tra un guasto tecnico e una inadeguata manutenzione degli anni precedenti".

"Non appena si è presentata la criticità – chiariscono Serfilippi e Ilari – ci siamo attivati immediatamente per trovare una soluzione nel minor tempo possibile. La segnalazione è partita già lunedì e il giorno successivo è stato contattato il centro assistenza, che ha effettuato un sopralluogo tra martedì e mercoledì. Mercoledì stesso sono pervenuti i preventivi, che l’Amministrazione ha approvato immediatamente. A seguire, sono stati concordati i tempi di intervento con la ditta incaricata: tre giorni per la consegna dei pezzi di ricambio e un giorno per il montaggio".

an. mar.