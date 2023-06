Gli studenti dell’Ateneo si mettono in gioco

"Quante volte te l’hanno detto?". E’ questo il filo conduttore e portante di una campagna, alla quale la risposta la danno gli studenti. Mettendosi in gioco, da protagonisti a tutto tondo e non solo negli studi. E’ sempre un momento molto atteso, la presentazione del piano di comunicazione dell’Università di Urbino, presentato ieri mattina nell’aula magna del Rettorato.

Anche quest’anno l’ideazione è stata interna, ovvero partita dagli studenti, e supervisionata dal team di UniUrb composto da Giovanni Boccia Artieri e Paolo Iabichino. "Mi è piaciuto molto il nuovo, coraggioso messaggio che le studentesse della Scuola di Scienze della Comunicazione hanno immaginato per la campagna di comunicazione del nostro Ateneo – ha dichiarato il magnifico rettore Giorgio Calcagnini –. Coraggioso perché mette in discussione una certa, anacronistica, idea di potere del sistema educativo che decisamente confligge con il modo di fare formazione nei luoghi dell’Università di Urbino. Un modo che si svincola da un’ottica in prevalenza trasmissiva della conoscenza e ne riscopre il senso più rivoluzionario e innovativo, facendo leva sulla creatività dei giovani, sulla loro capacità critica, sull’attitudine a sviluppare un punto di vista inedito rispetto alle cose del mondo. Insomma un modo che, ci auguriamo, possa formare persone libere, capaci, perché no, anche di cambiare le cose del mondo".

Per il Prorettore alla Comunicazione Giovanni Boccia Artieri "la voce della campagna immatricolazioni di Uniurb di quest’anno è quella delle nostre studentesse e dei nostri studenti. È il loro tono che risuona nei diversi slogan che accompagnano i diversi elaborati comunicativi. Grazie alla creatività sviluppata all’interno del nostro corso di Laurea Magistrale in Comunicazione e Pubblicità per la Organizzazioni e guidata dalla sensibilità di Paolo Iabichino è stato possibile fare della campagna di comunicazione un vero e proprio statement generazionale, sensibile e attento ai mutamenti economico-sociali e che contrasta nell’istruzione l’idea di una società della prestazione".

"Gli studenti di UniUrb hanno risposto quest’anno alla nostra chiamata in modo ancora più incisivo. È stato un privilegio poter accompagnare l’intero gruppo di lavoro nella definizione del concept e dell’impostazione grafica che sarà su giornali e manifesti. Una campagna in cui si possono riconoscere totalmente sia per il registro visivo che per quello testuale adottato perché è quello che più gli appartiene. Ancora una volta hanno prestato la loro voce, le loro istanze, le loro urgenze per parlare a chi si dovrà iscrivere. L’università viene resa protagonista, scompaginando la classica narrazione delle campagne di immatricolazioni con una contro-narrazione che è fatta direttamente dagli studenti per gli studenti. Una campagna che racconta la loro esperienza e mette a sistema una tensione, una evidente stortura, che coinvolge tutti gli ordini scolastici, dalle superiori all’università tradizionalmente intesa, e che vede le prestazioni al centro di un percorso che dovrebbe essere di crescita, umana, ancora prima che professionale".

"La campagna è la presa di posizione dell’Università di Urbino nei confronti di un sistema troppo spesso competitivo che non lascia spazio all’espressione dei singoli studenti che invece qui si riappropriano delle frasi che si sentono dire nel contesto scolastico ribaltandone il significato negativo iniziale", spiegano le ragazze universaliste coinvolte nel progetto, ovvero Alessia Quici, Flavia Muselli, Federica Liguori e Alessandra Di Giacomo.