Gli studenti e il caos trasporti. Adriabus: "La colpa è delle scuole. Ci trattano come un ristorante"

"Siamo disponibili a incontrare le scuole. Da parte nostra, cerchiamo di mettere tutto il nostro impegno per risolvere la situazione". A valle delle proteste dei genitori per gli affollamenti sugli autobus e alla conseguente impossibilità per molti studenti di salire sui mezzi alle fermate per la troppa calca a cui si aggiunge la difficoltà di entrare e uscire in orario dalle lezioni per i ritardi accumulati durante le corse, il direttore generale di Adriabus, Massimo Benedetti ritiene finora di aver fatto la sua parte per garantire un buon servizio. A complicare il quadro, secondo il dirigente dell’azienda, i cambiamenti negli orari scolastici a causa della mancanza di organico nelle scuole che hanno causato l’uscita di centinaia di ragazzi tutti nello stesso momento. "Ogni anno i primi di agosto costruiamo il piano dei servizi secondo quanto ci comunicano le scuole – sostiene Benedetti – . A fronte delle modifiche che si verificano negli orari e che portano anche a uscite in contemporanea maggiori rispetto a quanto previsto, dobbiamo apportare modifiche all’ultimo, come se fossimo un ristorante alla carta. In questa prima settimana – prosegue – abbiamo potenziato la presenza dei mezzi, con cinque, sei autobus in più soprattutto nella fascia oraria tra le 12 e le 13".

I disagi segnalati dai genitori riguardano soprattutto le linee 130 e 131 che collegano Gradara, Cattolica, Gabicce e Pesaro. Non a caso: la linea conduce gli studenti al Campus di via Nanterre, il grande polo scolastico che ospita oltre 4mila studenti e lungo il percorso carica anche i ragazzi, molti dalla Romagna e da altre località della provincia, che frequentano l’istituto tecnico agrario e professionale ‘Cecchi’. "Si tratta di una linea molto frequentata – prosegue Benedetti – e anche per questo cercheremo di trovare una soluzione ai disagi. Dopo i primi giorni di rodaggio, troveremo un equilibrio. Del resto, il nostro obiettivo è che per gli studenti il viaggio in autobus sia una bella esperienza da ricordare, un’occasione di convivialità".

Disponibilità a incontrare Adriabus per la gestione delle criticità anche da parte del dirigente scolastico del ‘Mamiani’, uno degli istituti che hanno sede al Campus, Roberto Lisotti. "Di solito sono disagi che si sistemano nel giro di 2 o 3 settimane – sostiene il dirigente –. Da parte nostra possiamo garantire che gli orari definitivi di uscita degli studenti dei vari istituti non sono tutti uguali, proprio per prevenire problemi nel trasporto. Poi, se esistono casi particolari, legati a orari più lunghi siamo disponibili a ragionare per trovare le migliori soluzioni. E per quanto riguarda le entrate in ritardo e le uscite anticipate a causa dei problemi di trasporto, rassicuro i genitori che entreranno nel computo delle assenze". Anche sul fronte famiglie, piena disponibilità al confronto: tutto purché il problema degli autobus da episodico non diventi endemico.