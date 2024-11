Gli studenti fanno un grattacielo. A Chicago

Anche da Urbania si può progettare un grattacielo a Chicago. Sembrerà strano che all’ombra del bel barco ducale che fu di Federico da Montefeltro si pensi a architetture tipiche di oltre oceano ma all’Istituto Superiore Della Rovere non si porgono limiti, merito di un concorso di progettazione denominato "Yes is More" dedicato agli studenti del quarto anno del corso di Costruzione Ambiente e Territorio. Gli studenti dovranno progettare un grattacielo da inserire in una precisa posizione nel centro del quartiere direzionale di Chicago, metropoli simbolo per eccellenza dell’iconica struttura architettonica, creando un progetto per una torre che sia all’avanguardia e fuori dagli schemi e che porti avanti un ragionamento sulla relazione tra gli imponenti grattacieli e il mondo naturale e la comunità che li circonda. "Gli studenti dovranno tenere conto nel loro lavoro degli impatti sull’ambiente, dei livelli di inquinamento e dell’espansione urbana -spiega il professore Alessandro Guidi, responsabile di dipartimento - Si tratta di quello che viene definito ’compito di realtà’, un’esperienza che si allinea molto bene con le strategie didattiche proposte dal Modello Organizzativo Finlandese di cui il nostro istituto è capofila in Italia. I ragazzi durante l’anno svilupperanno un progetto che ha in sé tutte le caratteristiche di un concorso di progettazione internazionale che si può trovare nelle riviste e sui siti dedicati. Grazie a una partnership con l’Elgin Community College di Chicago, città patria dell’architettura moderna Usa, avremo un loro docente che farà da giuria al concorso".

La scuola superiore di Urbania è sempre stata legata a doppio filo con il mondo del lavoro: "Nelle prossime settimane i ragazzi si cimenteranno anche in un’ esperienza di progettazione più mirata dedicata a bar, ristoranti e progettazione di stand fieristici affiancati da designer e figure professionali leader nei propri settori", molto richieste sul mercato: "Il mondo della progettazione è molto vasto e vogliamo che i ragazzi lo conoscano nelle varie sfaccettature, troppo spesso questo percorso di studi si associa solo all’edilizia ma c’è molto di più con la richiesta di vari professionisti da inserire nel panorama industriale della provincia e non solo". "Il corso di geometra ogni anno ha un numero di iscritti crescente - spiega la preside, Antonella Accili- sia per l’ottima preparazione per affrontare il mondo universitario o lavorativo, sia per la molteplicità di settori e ambiti universitari e lavora affiancando tecnologie all’avanguardia come i droni, per i quali è prevista l’acquisizione del patentino di guida, il laser scanner 3D, misuratori di distanza laser e software di ultima generazione".

Andrea Angelini