Gli studenti in strada. Battaglia compatta contro il maxi trasloco. Ma il Polo delle arti passa

Sette voti favorevoli, sei contrari. Con un solo voto di scarto, e il sì decisivo del presidente Giuseppe Paolini, il Consiglio provinciale ha approvato ieri il Piano di programmazione della rete scolastica 2026-2027, che ridisegna la geografia delle scuole superiori di Pesaro. Ma mentre in aula si contavano i voti, fuori si contavano gli striscioni: mamme, studenti del liceo Marconi e docenti in corteo dal campus fino alla sede della Provincia, tra cori, tamburi e cartelli. "Pagliacci, pagliacci!" urlavano alcuni ragazzi davanti all’ingresso di via Gramsci. Altri annunciavano battaglia: "Faremo una petizione, dobbiamo fare più rumore possibile". La protesta è iniziata alle 13,30 dai portici del Campus, per arrivare in tempo all’apertura della seduta. Una marcia compatta e colorata, ma segnata da una rabbia crescente. E la tensione è esplosa anche dentro. Durante la discussione, quando il presidente Paolini ha provato a ridimensionare le polemiche dicendo "io le chat delle mamme le abolirei", diverse genitrici si sono alzate e hanno lasciato la sala inviperite. Il piano, che prevede la nascita del nuovo "Polo delle Arti", comporta il trasferimento degli indirizzi musicale e coreutico del liceo Marconi (dieci classi per 224 studenti in tutto) al Mengaroni e lo spostamento temporaneo di nove classi del Marconi, oggi al Benelli, all’istituto Santa Marta. Una mossa, quest’ultima, ritenuta necessaria per permettere al Benelli di avviare i lavori da 750mila euro finanziati con fondi Pnrr, destinati a creare nuovi laboratori e un polo tecnologico aperto a tutto il campus. Nel Piano si prevede la designazione di una commissione tecnica (da nominare entro 10 giorni), con le rappresentanze delle istituzioni coinvolte "per definire – si legge in una nota della Provincia – le migliori soluzioni logistiche".

Secondo la Provincia e il Comune di Pesaro, "la nuova configurazione favorirà un riequilibrio numerico delle autonomie scolastiche e un rafforzamento dell’identità formativa dei singoli istituti scolastici". Nel documento si menziona il sostegno del Comune nel reperimento di spazi e sedi idonee. "Sono state manifestate preoccupazioni sulla logistica e il mantenimento dei posti d’organico di docenti e personale Ata – ha osservato la responsabile dell’Ufficio Programmazione rete scolastica della Provincia Patrizia Paoloni -. Ma l’Ufficio scolastico provinciale e regionale hanno fornito rassicurazioni e va considerato che entrambi dedicano particolare tutela e attenzione a questi aspetti".

Nel corso del dibattito Daniele Malandrino (gruppo La Nuova Provincia) ha letto una lettera firmata da rappresentanti dei genitori del Marconi "‘L’operazione è stata appresa solo per vie ufficiose. Non sembra una proposta, ma una decisione già presa. Quale sarà la nuova offerta formativa? Come verrà garantita la continuità didattica?’ Ripensiamoci e prendiamo tempo". Per Luca Serfilippi (La Nuova Provincia), "processi del genere non possono essere condivisi solo due settimane prima. La preoccupazione è che poi le persone non si iscrivano e ci sia un calo di iscrizioni. Chi ha scelto il Marconi lo ha fatto perché è un’eccellenza. Si rischia lo spezzatino".