Gli studenti in strada. Battaglia compatta contro il maxi trasloco. Ma il Polo delle arti passa

L'autobus dei sogni
Matteo Naccari
L'autobus dei sogni
Pesaro
22 ott 2025
ANTONELLA MARCHIONNI
Cronaca
Corteo dei ragazzi del liceo coreutico e musicale dal Campus a viale Gramsci. Si accende lo scontro. Il voto in Provincia finisce 7 a 6, ma la tensione resta alta.

Sette voti favorevoli, sei contrari. Con un solo voto di scarto, e il sì decisivo del presidente Giuseppe Paolini, il Consiglio provinciale ha approvato ieri il Piano di programmazione della rete scolastica 2026-2027, che ridisegna la geografia delle scuole superiori di Pesaro. Ma mentre in aula si contavano i voti, fuori si contavano gli striscioni: mamme, studenti del liceo Marconi e docenti in corteo dal campus fino alla sede della Provincia, tra cori, tamburi e cartelli. "Pagliacci, pagliacci!" urlavano alcuni ragazzi davanti all’ingresso di via Gramsci. Altri annunciavano battaglia: "Faremo una petizione, dobbiamo fare più rumore possibile". La protesta è iniziata alle 13,30 dai portici del Campus, per arrivare in tempo all’apertura della seduta. Una marcia compatta e colorata, ma segnata da una rabbia crescente. E la tensione è esplosa anche dentro. Durante la discussione, quando il presidente Paolini ha provato a ridimensionare le polemiche dicendo "io le chat delle mamme le abolirei", diverse genitrici si sono alzate e hanno lasciato la sala inviperite. Il piano, che prevede la nascita del nuovo "Polo delle Arti", comporta il trasferimento degli indirizzi musicale e coreutico del liceo Marconi (dieci classi per 224 studenti in tutto) al Mengaroni e lo spostamento temporaneo di nove classi del Marconi, oggi al Benelli, all’istituto Santa Marta. Una mossa, quest’ultima, ritenuta necessaria per permettere al Benelli di avviare i lavori da 750mila euro finanziati con fondi Pnrr, destinati a creare nuovi laboratori e un polo tecnologico aperto a tutto il campus. Nel Piano si prevede la designazione di una commissione tecnica (da nominare entro 10 giorni), con le rappresentanze delle istituzioni coinvolte "per definire – si legge in una nota della Provincia – le migliori soluzioni logistiche".

Secondo la Provincia e il Comune di Pesaro, "la nuova configurazione favorirà un riequilibrio numerico delle autonomie scolastiche e un rafforzamento dell’identità formativa dei singoli istituti scolastici". Nel documento si menziona il sostegno del Comune nel reperimento di spazi e sedi idonee. "Sono state manifestate preoccupazioni sulla logistica e il mantenimento dei posti d’organico di docenti e personale Ata – ha osservato la responsabile dell’Ufficio Programmazione rete scolastica della Provincia Patrizia Paoloni -. Ma l’Ufficio scolastico provinciale e regionale hanno fornito rassicurazioni e va considerato che entrambi dedicano particolare tutela e attenzione a questi aspetti".

Nel corso del dibattito Daniele Malandrino (gruppo La Nuova Provincia) ha letto una lettera firmata da rappresentanti dei genitori del Marconi "‘L’operazione è stata appresa solo per vie ufficiose. Non sembra una proposta, ma una decisione già presa. Quale sarà la nuova offerta formativa? Come verrà garantita la continuità didattica?’ Ripensiamoci e prendiamo tempo". Per Luca Serfilippi (La Nuova Provincia), "processi del genere non possono essere condivisi solo due settimane prima. La preoccupazione è che poi le persone non si iscrivano e ci sia un calo di iscrizioni. Chi ha scelto il Marconi lo ha fatto perché è un’eccellenza. Si rischia lo spezzatino".

