Gli studenti in tribunale. Il processo simulato per ’imparare’ la giustizia

Oltre 600 ragazzi di varie scuole dell’obbligo pesaresi coinvolti, solo quest’anno, nel progetto "processo simulato", dell’associazione nazionale magistrati della sottosezione di Pesaro. Si tratta di un’iniziativa nata nel 2008 da un’idea del magistrato Daniele Paci. Nel 2024 sono stati coinvolti 343 ragazzi (in 7 sabati di processi simulati) e quest’anno ben 607 ragazzi (in 11 sabati di processi). L’obiettivo: avvicinare gli adolescenti al senso civico e della giustizia in generale e allo stesso tempo offrire loro moccasioni di creatività e divertimento.

Sono stati coinvolti dieci istituti sul territorio con una domanda, da parte delle scuole, in continua crescita. Il progetto è rivolto ai ragazzi delle scuole dell’obbligo (dell’ultimo anno del ciclo scolastico).

In un’aula del palazzo di giustizia viene organizzato e celebrato un processo, secondo le regole del codice di procedura penale e su un canovaccio che trae ispirazione da vicende reali. Partecipano, con i magistrati, anche avvocati e ufficiali di polizia giudiziaria. I ruoli della persona offesa, dell’imputato e dei testimoni sono recitati da alcuni dei ragazzi delle scuole invitate a partecipare. Tutti gli alunni delle scuole partecipano all’istruttoria dibattimentale, ponendo domande ai testi, in ausilio del pubblico ministero o dell’avvocato della difesa; alla fine del processo, si ritirano in camera di consiglio insieme al giudice, ossia restano da soli con il giudice e decidono se condannare o assolvere l’imputato e – in caso di condanna – quale pena infliggere, valutando tutte le circostanze del caso concreto.

Si organizzano due processi in contemporanea, della durata di circa due ore, da gennaio a maggio di ogni anno. Quest’anno i processi sono stati 17. Qualche settimana prima del giorno del processo, magistrati ed avvocati si recano nelle scuole, per incontrare i ragazzi nella loro classe per descrivere le figure processuali (pubblico ministero, avvocato e giudice) e spiegare i principi costituzionali del processo. Sono coinvolte diverse scuole di Pesaro (Istituto Gaudiano, Alighieri, Pirandello, Manzoni, Sacro Cuoread es.), di Fano, di Marotta e di Lucrezia.

Il "Processo simulato" è un progetto che si riesce a realizzare negli anni grazie all’impegno di alcuni magistrati (dott. ssa Maria Letizia Fucci, dott. Andrea Piersantelli, dott. ssa Maria Rosaria Pietropaolo -Presidente dell’Associazione nazionale magistrati di Pesaro-, dott. ssa Sabrina Carbini -segretaria dell’ANM di Pesaro- ), di alcuni avvocati che si sono resi disponibili (avv. Pederzoli, avv. Cometti, avv. Surace, avv. Pasquini, avv. Montesi) e di personale della polizia Giudiziaria (tra gli altri il maresciallo Rossi e l’appuntato Gravagna), nonché grazie alla disponibilità del Palazzo di Giustizia data dal Presidente del Tribunale dott. ssa Lorena Mussoni per le giornate del sabato.

Quest’anno poi l’Associazione Nazionale Magistrati di Pesaro è coinvolta in una novità assoluta: è partner del progetto "Il cinema va a processo", con cui l’Istituto Gaudiano ha vinto il concorso del Ministero Istruzione e merito a tema "Linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto di strumento di educazione e di formazione". Si stanno girando delle scene in Tribunale in questi giorni, in funzione di un medio-metraggio, che interessa circa 100 bambini alle prese con un processo simulato che vede loro come protagonisti esclusivi.