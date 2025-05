Gli studenti universitari al voto. Si rinnova il Consiglio nazionale

Oggi e domani gli studenti universitari di tutta Italia voteranno per il rinnovo del Consiglio nazionale degli studenti universitari. Il Cnsu è un organo consultivo di livello nazionale che può esprimere proposte e valutare quelle avanzate dai vari organi d’ateneo al Ministero. Si elegge ogni tre anni ed è composto da 28 membri.

A differenza di quelle per gli organi d’Ateneo, svolte in modalità telematica, queste elezioni si svolgeranno in presenza, dalle ore 9 alle 19 di oggi e dalle 9 alle 14 di domani in due sedi: a Urbino, nella sala lauree del Polo Volponi, e questa volta anche a Fano, per andare incontro agli studenti residenti sulla costa, nell’aula a primo piano di Palazzo San Michele. Sono otto le liste in corsa, in ordine di sorteggio: Unione degli Universitari - Liste indipendenti, liste di sinistra; Orsa; Link - Studenti indipendenti - Sindacato dell3 student3; Azione universitaria - Studenti fuorisede; Obiettivo studenti - Student office - Studenti in movimento; Fronte della gioventù comunista; Cambiare rotta; Primavera degli studenti - Su - Ssu - La svolta - Sim. Tra i candidati ce ne sono anche tre iscritti all’università di Urbino: Lorenzo Perlini (Udu), Alessandro Andreini (Azione) e Giorgio Marcucci (Primavera). Per informazioni su modalità di voto, programmi e liste elettorali si può andare sul sito dell’università di Urbino, al link https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/elezioni/elezioni-per-il-rinnovo-del-consiglio-nazionale-degli-studenti-universitari-cnsu.

n. p.