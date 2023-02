Ricostruire il “Dna ambientale“ dell’ex zona industriale di Napoli “Baia di Bagnoli-Coroglio“, a partire dal 1830, per comprendere quanto velocemente le comunità degli organismi marini si siano modificate in risposta al deterioramento dell’ambiente. È uno dei principali risultati di uno studio pubblicato sulla rivista Environment International, frutto di una collaborazione fra gruppi di ricerca italiani e stranieri, che ha coinvolto anche l’Università di Urbino. I ricercatori hanno prelevato una carota di sedimento nella baia, datandone gli strati per determinare la concentrazione di sostanze inquinanti e studiare le tracce di Dna degli organismi marini. Dai terreni agricoli del primo al 1800, alle prime industrie, a inizio 1900, fino all’arrivo di IlvaItalsider, il peggioramento ambientale ha portato a notevoli cambiamenti nella comunità biologica. Un’ulteriore dimostrazione di come le attività dell’uomo stiano minacciando l’equilibrio degli ambienti marini.