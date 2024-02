Gli studi di araldica di Antonio Conti

Per il secondo appuntamento della rassegna ‘Scrittori a Km 0’, che dà spazio agli autori del territorio con una valida produzione in ambito letterario o saggistico, la biblioteca ‘Genga’ di Mondolfo ospiterà domani alle 17 l’autore Antonio Conti, uno dei massimi esperti di araldica nel centro Italia, che presenterà il libro ‘Discorsi sulle imprese di Federico di Montefeltro, storiografia e nuove ricerche su divise, imprese e livrea’. La presentazione è organizzata da Biblioteche CoMeta in collaborazione con la consigliera con delega alla lettura Agnese Fuligni.