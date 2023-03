Gli trovano un etto di coca: "È il rimedio alla balbuzie"

Prima la cocaina come polvere magica contro la balbuzie e per attaccare bottone con le ragazze, poi la marijuana per annullare gli effetti della sostanza eccitante e riportarlo alla calma. Così un albanese a processo per spaccio di sostanze stupefacenti ha giustificato in aula, l’altro giorno, il possesso di quelle droghe che le forze dell’ordine gli avevano trovato e sequestrato. L’imputato, difeso dall’avvocato Filippo Ruggeri, ha voluto ribadire che quell’etto di cocaina e l’erba che aveva in casa non li ha mai ceduti ad altri, ma sono per uso esclusivamente personale. La sua personale terapia per il disturbo del linguaggio che lo affligge: la balbuzie.

L’albanese, che era finito in manette a giugno scorso, ha anche prodotto il certificato che dimostra il suo problema, quello che da sempre gli impedisce di vivere serenamente i rapporti con gli altri e con l’altro sesso in particolare. E ha aggiunto di aver trovato nella cocaina la soluzione: basta un tiro e la lingua non inciampa più sulle parole.

Sente che le frasi scivolano fluide dalla bocca e si trasforma in un uomo più sicuro e coraggioso. E attaccare discorso con le ragazze diventa più facile. Peccato però che poi, ha continuato in aula, deve placare l’eccitazione provocata della polvere bianca. E quindi ha bisogno di fumare marijuana che annulla gli effetti della coca. E lo fa ritornare quello di sempre?

e. ros.