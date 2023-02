Gli ulivi “rottamati“ per regolamento vivranno al Miralfiore

Nelle prossime settimane le otto piante di ulivo di via Tebaldi, saranno spostate al Parco Miralfiore. Le piante non potranno più ornare la caratteristica traversa di via Branca perché il nuovo regolamento per il decoro e quello sull’occupazione di suolo pubblico hanno riformulato gli standard estetici necessari per impegnare la pubblica via. Di conseguenza, chi le ha acquistate – i commercianti di via Tebaldi – invece di smaltirle diversamente, ha deciso di donarle alla città. "Le disposizioni che abbiamo adottato – spiegano gli assessori Francesca Frenquellucci ed Enzo Belloni – da questa estate per uniformare e valorizzare l’immagine della città impongono arredi urbani specifici. In particolare fioriere ed essenze vegetali di un certo tipo, da collocare nelle vie e le piazze del centro storico. Le piante, acquistate sette anni fa dagli stessi commercianti, non rispettavano tali indicazioni. Gli esercenti (foto) hanno quindi deciso di toglierle dalla via per donarle facendo un gesto generoso e, soprattutto, un bel esempio. Li ringraziamo di cuore".