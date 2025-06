Gli ultimi aggiornamenti dell’Oncologia: domani convegno doc

Da Chicago a Urbino, ecco gli aggiornamenti sui principali temi in campo oncologico.

Domani, dalle 9.30, il Collegio Raffaello ospiterà un convegno di rilievo regionale in cui si discuterà delle novità introdotte dal congresso annuale della Società americana di oncologia clinica, il più importante appuntamento a livello mondiale, svolto dal 30 maggio al 3 giugno. È la 15ª edizione dell’iniziativa, che ha per presidenti i dottori Vincenzo Catalano e Rita Chiari, direttori di Oncologia all’ospedale di Urbino e di Fano, rispettivamente.

"Il claim dell’Asco annual meeting 2025 è stato ’Trasformare la conoscenza in azione: costruire un futuro migliore’ - spiega Catalano -. Credo che questo tema fornisca una tabella di marcia per contribuire al raggiungimento del nostro obiettivo comune di cure di alta qualità per tutti i pazienti oncologici". L’obiettivo è quello di fornire un aggiornamento professionale sul trattamento delle neoplasie a maggiore incidenza, ma sarà pure un’occasione, per gli oncologi delle Marche, di discutere le opzioni terapeutiche disponibili nelle varie patologie e le innovazioni nella pratica clinica. L’incontro è valido anche come corso formativo Ecm: iscrizioni su formazione.delphiinternational.it.

n. p.