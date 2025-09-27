Gli ultimi fuochi. Baldelli, Baiocchi, Lanzi e Marchionni: feste finali. Dallasta resta a piedi

"Felicemente stanco" si è detto Francesco Baldelli che ieri ha chiuso la sua campagna elettorale tra l’allegria di "400 sostenitori", al Parco Miralfiore. "Contento del lavoro fatto, abbiamo dato il massimo" dice Nicola Baiocchi che in contemporanea al collega di partito ha radunato un’altra parte della grande truppa di Fratelli d’Italia nella sua sede elettorale in via dei partigiani. "La continuità è essenziale – dice Baiocchi – sia per il mondo delle imprese che per consolidare le azioni riformatrici nel campo della sanità. L’adesione a questa festa conclusiva dimostra l’attenzione verso il progetto di centrodestra che ho contribuito a costruire".

Bicchiere della staffa anche a piazzale Matteotti dove Giulia Marchionni e Marco Lanzi, in corsa nella stessa lista Marchigiani per Acquaroli, hanno ringraziato la squadra che li ha accompagnati fino alla vigilia del voto. Giovanni Dallasta, candidato alle regionali di Forza Italia, non ha brindato ma all’ultimo miglio della campagna elettorale ha fuso la propria automobile: "Ho toccato dieci Comuni solo oggi - dice il forzista, soddisfatto ugualmente di girare con l’auto sostitutiva del suo meccanico. Appiedato ha pensato di fare un ultimo saluto ai pescatori del Porto di Pesaro: "Meglio non perdere tempo – osserva anche se poi si dice ottimista –: ho incontrato più persone in questi ultimi due mesi che in 54 anni di vita. Sento vicinanza". Pronostici su come andrà? "Uno stacco di otto punti percentuali a favore di Acquaroli" azzarda Dallasta. Anche per Marchionni il brindisi è stata una mini parentesi in una giornata convulsa di impegni elettorali e strette di mano: "No, non mi lancio in pronostici – dice lei che solo ieri ha visitato due aziende, ha partecipato a tre convegni –, ma la soddisfazione più bella l’ho avuta dalle tante persone che mi hanno detto: "non sarei andato a votare, ma lei mi ha convinto del contrario".

Tra la confusione scaramantica delle bandiere Baldelli dice: "E’ stata una campagna entusiasmante tra la gente e per la gente. Conferenze tematiche in 4 sedi – Fano, Pesaro, Urbino e Fossombrone –, affluenze record con oltre 4mila partecipanti. Con il mio staff abbiamo contato 7mila chilometri percorsi per parlare con i cittadini, ascoltarli e illustrare la nostra politica del fare" conclude e scherzando muove il caschetto giallo da cantiere.

Solidea Vitali Rosati