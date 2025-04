"Gli ultimi posti sono all’aperto"

"Solo posti all’aperto (in caso di bel tempo), per il resto tutto esaurito". Alice Aiudi e suo fratello Andrea, dell’agriturismo Montelippo di Vallefoglia, stanno chiudendo le prenotazioni per Pasquetta: "La bella stagione è partita. Abbiamo prenotazioni per le camere soprattutto di italiani che poi si fermano a mangiare da noi. A Pasquetta invece escono le famiglie, soprattutto chi ha fatto Pasqua a casa". La tendenza dei gruppi è quella di "avere il menù concordato", mentre per Pasquetta, spiega Alice, "la scelta è libera, andiamo incontro così a chi ha mangiato in abbondanza a Pasqua". Richiestissimi i piatti della tradizione come il capretto: "Rigorosamente di aziende agricole". Info 0721 416735