Gli ultras in polemica: "Vergogna"

Un altro striscione davanti alla sede. "Vergogna" c’era scritto nel lenzuolo appeso dagli ultras dopo la disfatta di Napoli. Stavolta non è stata risparmiata nemmeno la squadra perché lo stesso concetto ("Vergonatevi") è stato scritto su un altro striscione appeso nella zona dove si ferma il pullman quando riporta a casa i giocatori dalle trasferte. La curva è ormai entrata in polemica con la Vuelle dopo il gesto simbolico compiuto durante la partita con Sassari quando i club organizzati che occupano il settore K2 avevano abbandonato il palasport. Tutto questo accade nel momento in cui la Carpegna Prosciutto vanta il terzo pubblico della serie A dietro Bologna e Milano, addirittura con un incremento rispetto alla scorsa stagione dove pure si raggiunse la doppietta Final Eight-playoff con Repesa-2 al comando. E’ paradossale che la passione sia in aumento nonostante la Vuelle abbia vinto in casa sin qui appena due partite. Intanto domenica arriva Milano per il debutto di Meo Sacchetti all’astronave: che atmosfera ci sarà sugli spalti?