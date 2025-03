Gli umbri esperti e insidiosi ma senza Tentardini e Signorini

"Stiamo recuperando giocatori importanti, in questo momento facciamo un calcio di dominio e spensierato. Abbiamo una situazione di classifica che ci permette di andare a giocare a viso aperto ogni partita". Il direttore sportivo del Gubbio Alessando Degli Esposti, in un intervista rilasciata a "Il Messaggero" edizione umbra di lunedì 10 Marzo, fotografa in questo modo lo stato attuale della formazione che questa sera alle 20:45 affronterà la Vis.

Una formazione,quella eugubina, che grazie al successo di misura ottenuto in casa contro la Pianese nello scorso turno di campionato si è lasciata alle spalle la questione salvezza,proiettando il suo sguardo alla zona playoff. Una squadra esperta, che si presentera`a Pesaro senza i due difensori infortunati Alberto Tentardini e Andrea Signorini.

Un Gubbio, quello gestito da mister Gaetano Fontana,che ricalca le orme dei biancorossi dal punto di vista delle fluidità delle posizioni.

Gennaro Iaccarino,decisivo nell’ ultimo successo eugubino grazie alla sua prima rete stagionale, nel dopo partita contro la Pianese ha infatti dichiarato: "In campo non abbiamo un ruolo ben radicato, l’allenatore ci lascia abbastanza liberi e quindi facciamo delle rotazioni continue". Iaccarino, che descrivendo la mentalità della nuova guida tecnica ha nominato una delle principali caratteristiche biancorosse,dopo l’arrivo di Fontana ha trovato la sua consacrazione. Proprio così come l’ esperto esterno destro Francesco Corsinelli, definito "tuttocampista" da Fontana. Esso,nella gara diretta da Roberto Lovison di Padova,lo stesso di Vis- Ternana 0-2 (al quinto anno in serie C), verrà affiancato nel trio d’attacco da Spina e Tommasini.

Se i tifosi provenienti da Gubbio hanno visto concludersi nella giornata di ieri la vendita dei biglietti (ne sono attesi una cinquantina) per quelli vissini l’opportunità di accapparrarsi un posti al Benelli, o in prevendita sul circuito online www.vivaticket.it o presso i punti vendita abilitati di tutto il territorio nazionale, scade alle 21:30.

Una Vis che dal 17 Marzo parteciperà per la prima volta nella sua storia al Torneo di Viareggio. Nel suo girone, quello B, saranno presenti anche Torino, Asteras Aktor (Grecia) e Ojodu City (Nigeria).

Lorenzo Mazzanti