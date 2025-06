Gli Under 17 crollano con Tortona. Il sogno si arena prima dei quarti

Saluta le Finali Nazionali dopo la chiusura della fase a gironi la Vuelle under 17 di coach Giovanni Luminati, che nell’ultima sfida crolla nel secondo tempo contro Tortona e, in virtù dello scontro diretto a sfavore contro questi ultimi, vengono eliminati. La sfortuna di essere in quello che si è rivelato - numeri alla mano - il girone più combattuto delle intere Finali Nazionali ha giocato un brutto scherzo alla Vuelle, arrivata evidentemente a corto di energie dopo la sconfitta all’esordio (67-76) contro Bassano e la vittoria (69-67) sulla Vis Ferrara, che, ironia della sorte, batte Bassano e vince il girone. Tre partite che hanno dimostrato come questa formazione appartenga a questo livello, comandando per larghi tratti dell’incontro anche all’esordio contro l’Orange1 campione in carica, sconfitta negli ultimi minuti da un giocatore che poco c’entra in questa categoria come Gianni Odzebe (18 punti nell’ultimo quarto con 7/8 dal campo). Lo stesso discorso è valso nel secondo incontro contro Ferrara, formazione molto quotata, campione regionale dell’Emilia Romagna, con la differenza che il guizzo finale è appartenuto ai pesaresi, salvati dopo qualche palla persa sanguinosa da un’invenzione in penetrazione di Edoardo Patrignani a 3’’ dalla fine. Con l’ultima giornata da disputare perciò, la Vuelle affrontava una Tortona ancora senza vittorie con l’obiettivo di vincere e assicurarsi almeno il secondo posto. Leonardi è molto ispirato segnando 10 punti nel solo primo quarto (saranno 13 alla fine), e all’intervallo è 38-38. Al rientro in campo Grasso nella prima azione segna da tre punti su assist di Selvatici, ma invece di cavalcare l’onda Pesaro cala possesso dopo possesso, subendo un parziale di 12-0 (50-41) che non riuscirà più a ricucire. La reazione d’orgoglio pesarese nel finale viene chiusa dall’mvp Bellinaso (22 punti, 3 recuperi e 3 stoppate). Termina così la comunque grande stagione dell’under 17, fiore all’occhiello del settore giovanile come unica partecipante alle Finali Nazionali.

l.s.