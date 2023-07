Gli universitari protestano con il Comune "Mancano le aule per studiare, createle"

di Alessio Zaffini

"Cos’è la cultura?": è la domanda che si pongono più di 400 ragazzi studenti che, in periodo di esame – ma anche durante il resto dell’anno -, si ritrovano con poche aule studio, con gli orari di queste che possono discordare con quelli di chi è pendolare o studente-lavoratore.

"Siamo Capitale della Cultura Italiana 2024, ma cos’è realmente la cultura? – si chiedono i giovani, in una lettera che hanno inviato in questi giorni all’amministrazione comunale –. Secondo noi è anche la necessità e la possibilità di avere dei luoghi che permettano di elaborare un nostro pensiero e di poter studiare senza vincoli di orari. L’autogestione della Biblioteca 5 Torri ne è stato un esempio lampante: per anni insegnanti, avvocati, notai, medici e ingegneri pesaresi si sono formati studiando fino a sera tardi, in quello che senza dubbio è stato l’esperimento di autogestione studentesca meglio riuscito degli ultimi anni, bloccato poi a causa del Covid e ora da una lenta burocrazia", legata alla carenza di permessi per tenere aperta la biblioteca per una fascia oraria maggiore.

Una richiesta, e insieme un grido di protesta, quello degli studenti, che chiedono la possibilità di uno spazio, oltre il recupero di quello di 5 Torri, che tanto hanno amato e che tanto ha funzionato nel recente passato come "rifugio" per coloro che ne avevano necessità: "Molti ragazzi non hanno possibilità di studiare a casa – dice Francesco Costantini, che fa da portavoce per il collettivo –, magari a causa dei rumori o della condivisione della stanza. Altri si ritrovano a passare tutto il giorno fuori, per poi arrivare in biblioteca ed essere costretti a starci una mezz’ora o un’ora scarse per poi dover uscire. Si può fare di meglio".

A Pesaro, infatti, non erano solo i pesaresi a frequentare quella autogestita a 5 Torri, ma anche studenti provenienti da fuori città, come ad esempio fanesi, urbinati e romagnoli.

"Come è noto ed ovvio – prosegue la lettera – gli anni scolastici ed universitari sono fondamentali per la ’costruzione’ di quelli che sanno i futuri cittadini. Pesaro, di fatto, è una città universitaria, non solo per il Polo dislocato del Politecnico delle Marche, ma proprio perché all’interno vivono migliaia di studenti che ogni giorno devono fare i conti con questa realtà. È fondamentale promuovere il diritto allo studio della cittadinanza studentesca, sempre in crescita e sempre più in difficoltà a causa di ostacoli economici ed anche abitativi. Gli studenti sono il futuro della nostra città, affinché Pesaro possa rimanere Capitale Italiana della Cultura, e non solo nel 2024...".

Insomma, 400 e più giovani uniti in questa protesta per poter ridonare alla città quello spazio che di studenti tanti ne ha formati e che tanti, allentando le catene della burocrazia, potrebbe formarne.