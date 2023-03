Gli universitari riciclano gli oggetti Piace a molti l’idea dello Swap Day

Un giorno di scambi alla pari e seminari, per incentivare il riutilizzo e contrastare gli sprechi. Questo è stato Swap day, iniziativa organizzata lunedì dal Gruppo sostenibilità del Consiglio studentesco dell’Università di Urbino, composto da Maria Chiara Ruggieri, Chiara Fichera, Lorenzo Busà e Alice Zoe Deotto, in occasione della Giornata mondiale del riciclo.

A Palazzo Battiferri, i quattro hanno allestito un mercatino del riuso in cui portare degli oggetti che non si useranno più e scambiarli con altri di simile valore, fino a tre a testa, dando loro nuova vita. Tutti ciò che non è stato scambiato, sarà poi devoluto in beneficienza. "Swap day è un giorno in cui si promuove il riutilizzo di oggetti altrimenti destinati a essere buttati – ha spiegato Busà –. Questi eventi cercano di ridurre l’impatto sull’ambiente di consumo e produzione, per adottare stili di vita più sostenibili, e sono esempi concreti di economia circolare e di come metterla in pratica ogni giorno".

Inoltre, durante la mattinata la giornalista Lorenza Vianello, esperta di sostenibilità, concetto che definisce "un percorso, non un dato di fatto", si è collegata per un seminario sul tema, con un focus sulla moda sostenibile. "Questo evento è il segno della collaborazione che cerchiamo di costruire con i rappresentanti degli studenti in merito all’argomento – ha commentato Elena Viganò, prorettrice alla Sostenibilità e alla Valorizzazione delle differenze –. Quando si attivano iniziative concrete, a me fa particolarmente piacere".

n. p.