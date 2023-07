Gli Usa trovano l’America nell’agricoltura urbinate

di Giovanni Volponi

Dall’America per studiare il farro di Urbino, una eccellenza dell’agricoltura e della gastronomia locale che alcuni giorni fa è stata sotto i riflettori di un gruppo di giornalisti statunitensi in Italia per un master.

"Un universo che parte dai campi e arriva fino alla tavola – spiega Massimo Fiorani, fondatore dell’azienda Prometeo – che per ora incuriosisce più gli stranieri degli italiani. Ma il nostro obiettivo è creare un turismo del farro, qui, a Canavaccio di Urbino, per conoscere sul campo il cereale e scoprirne la storia millenaria e i risvolti nutrizionali e gastronomici".

La Prometeo infatti, che da trent’anni coltiva e trasforma il farro sulle colline urbinati, ha creato a pochi passi dalla splendida pieve di Santo Stefano di Gaifa un ‘campo vetrina’, in sostanza un appezzamento coltivato con pannelli illustrativi che spiegano l’evoluzione dei frumenti dal farro monococco fino ai grani moderni.

"Era un campo diviso in varie ‘strisce’ con diverse varietà – spiega Carlo Carloni, responsabile commerciale di Prometeo – che facevamo ogni anno per fini di ricerca. Ci siamo detti: ‘perché non renderlo fruibile dai turisti?’ e quindi lo abbiamo corredato di pannelli, per ora un progetto pilota, ma che dal 2024 dovrebbe diventare permanente e accogliere chiunque per tour esperienziali che abbinano anche la adiacente Pieve antica. Ci sono tutti i numeri e le premesse per metterlo in piedi ogni anno, nel periodo agricolo. Gli americani, che il farro praticamente non lo conoscevano, sono rimasti talmente entusiasti che hanno voluto tornarci due volte e ci hanno anche chiesto un contatto di un ristoratore che lo usa nella cucina contemporanea".

E così sono andati a Urbino centro, da Giuseppe Portanova, chef dell’omonimo locale in via Battisti: "Noi spesso usiamo la pasta di farro nei nostri piatti, e i clienti sono incuriositi da questa scelta che comunemente è associata ad una cucina vegetariana o vegana.

Invece io cerco di sdoganare l’abbinamento anche con sughi di carne o pesce, che esaltano benissimo la pasta di farro. Noi cuochi siamo anche promotori del territorio, per cui è doveroso che l’enogastronomia si faccia portavoce delle eccellenze locali, come in Toscana ad esempio avviene già da tempo. Gli americani erano curiosi e hanno voluto sapere come reagiscono i clienti vedendolo nel menù.

Ho detto loro la verità: chi viene spesso inizialmente lo snobba, ma poi quando illustriamo i piatti si incuriosisce e quando scopre che è locale e il valore aggiunto che dà al piatto ne rimane colpito e lo ordina. E poi rimane soddisfatto.

Quello che mi preme dire a tutti è che non è giusto ghettizzare il farro: è un prodotto valido abbinabile con tutto".

Il farro è il frumento capostipite e ha accompagnato l’uomo per millenni, per poi venire abbandonato.

"Non ha retto la competizione col grano – conclude Fiorani – perché il farro è un cereale vestito, mentre il grano è nudo, per cui più facilmente utilizzabile. Perché noi lo riproponiamo? Perché è importante per la dieta moderna, è una pianta rustica e si adatta bene agli areali marginali e poco fertili, si adatta al biologico e compete con le infestanti. È quindi sostenibile; infine a livello nutrizionale è più digeribile".