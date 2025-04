Gli utili sono in calo: 8,4 milioni. Erano 12,3 nell’ultimo rendiconto

Calano gli utili, aumentano gli investimenti. A dare conto del bilancio consolidato 2024 di Marche Multiservizi, a conclusione dell’assemblea dei soci che ha approvato il documento, è una nota aziendale. L’utile netto nel 2024 è stato di 8,4 milioni di euro contro i 12,1 milioni del 2023 e i 15,5 milioni del 2022. "Crescono – si legge – gli investimenti di Marche Multiservizi attestandosi a 36,9 milioni di euro pari al +12% rispetto al 2023. Di questi 23,6 milioni sono stati destinati nel servizio idrico, 7 milioni nel servizio ambiente e 5,6 milioni nel servizio energia. Risultato positivo dell’Ebitda pari a 42,9 milioni. L’utile netto è di 8,4 milioni di euro, al netto degli accantonamenti necessari alla post-gestione delle discariche chiuse di Ca’ Mascio (Montecalvo in Foglia) e Ca’ Guglielmo (Cagli). Nel 2024 il valore economico generato ammonta a 123,6 milioni di euro (+5% rispetto al 2023) mentre il valore economico generato e distribuito al territorio (fornitori, lavoratori, enti locali, azionisti etc.) si attesta a 66,5 milioni di euro pari a 240 euro per abitante. Al momento dell’approvazione del bilancio erano presenti soci in rappresentanza di quasi l’89% del capitale sociale. il Bilancio economico 2024 è stato approvato da tutti i soci presenti con la sola astensione del Comune di Mombaroccio. L’assemblea dei soci ha anche approvato la distribuzione dell’utile di esercizio proposto dal consiglio d’amministrazione".

Sul fronte dei finanziamenti da Pnrr: "Il 2024 è stato l’anno in cui sono stati messi a terra i primi interventi Pnrr. Il progetto di Marche Multiservizi per il rinnovo delle reti idriche ha ottenuto un finanziamento ‘storico’ di quasi 20 milioni di euro che complessivamente, genereranno un investimento di 27 milioni di euro. Una mole di investimenti mai vista per le infrastrutture idriche provinciali grazie ai quali verrà realizzata una rete idrica più moderna. La capacità progettuale di Mms è stata premiata anche per la rete fognaria. Due progetti hanno ottenuto complessivamente oltre 3 milioni di euro, fondi che hanno generato investimenti per oltre 10 milioni di euro per realizzare due nuovi collettori tra Ponte Armellina e Canarecchia ed a San Costanzo".