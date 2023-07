Globuli rossi vettori di farmaci: EryDel acquistata da azienda Usa

EryDel, spin-off dell’Università di Urbino, è stata acquisita dalla statunitense Quince Therapeutics, quotata in borsa al Nasdaq. Nata nel 2007, la società fu uno dei primi spin-off accademici italiani, nell’area dei terapeutici, a combinare un farmaco e uno specifico dispositivo medico. Dietro al progetto ci sono i professori Mauro Magnani e Luigia Rossi, biochimici dell’Ateneo, che da anni stavano sviluppando un approccio innovativo alla materia, considerando i globuli rossi del sangue come possibili vettori per il trasporto e la somministrazione di farmaci, al fine di ridurne gli effetti indesiderati e di prevedere una sola infusione al mese.

Dagli studi iniziali, in collaborazione con aziende modenesi, si arrivò a un prototipo di macchina capace di eseguire la procedura in maniera semiautomatica. Dopo ripetuti contratti di ricerca tra l’azienda e l’Università di Urbino, fu depositato e ottenuto un brevetto internazionale. La collaborazione terminò quando l’azienda fu ceduta a investitori internazionali. Su queste premesse, Magnani e Rossi ottennero il brevetto e costituirono "EryDel Srl". Strutturandosi con del personale e strumentazione e vedendo l’entrata di diversi fondi d’investimento, EryDel diventò una Spa e ottenne la designazione di farmaco orfano da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), per l’applicazione della sua tecnologia nel trattamento della fibrosi cistica, e da parte di Ema e della statunitense Food and drug administration (Fda), per il trattamento dell’atassia telangiectasia, con sperimentazioni cliniche in ambito pediatrico prima in Italia, poi nel mondo.

I risultati positivi hanno spinto gli investitori a trovare un nuovo partner, la californiana Quince Therapeutics, che ha comprato EryDel, impegnandosi a investire per completare le ricerche e sviluppare nuove applicazioni. Quince manterrà in Italia la produzione e la base di EryDel, comprese le figure chiave della società. "È un nuovo importante passo nello sviluppo di nuovi terapeutici - affermano Magnani e Rossi -, in particolare per il trattamento di malattie rare, nato in Italia, all’Università di Urbino, con la collaborazione di aziende italiane, investitori nazionali e internazionali, che entra ora in un contesto globale con elevate probabilità di fornire il primo trattamento al mondo per una patologia rara e senza cura come l’atassia telangiectasia, così come per altre malattie a elevata esigenza medica".

Nicola Petricca