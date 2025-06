Gls, consegne bloccate: "La nuova società non riconosce i diritti acquisiti"

Un settore che assomiglia ad una specie di Far west quello degli spedizioneri perché il rappresentante di categoria della Cgil, Giorgio Remedia, dice: "Non abbiamo capito contro chi è stato indetto questo sciopero". Il riferimento è per la società "Gls", che ha la sua base in via Pantanelli a Montelabbate. Una cinquantina di dipendenti ieri mattina (foto) hanno incrociato le braccia e quindi non hanno effettuato le consegne dei pacchi a privati e commercianti. Il nodo della questione è che la società appaltante alza le tende ed al suo posto subentra un’altra società. E quindi tutti i contratti devono essere rinnovati.

Il problema qual è? E’ che fino alla buste paga non ci sono problemi ma si entra poi in una specie di labirinto per quello che riguarda i benifit e cioè indennità di trasferta, buoni ristorante e via dicendo.

Una situazione che non sembra di facile soluzione visto anche che il tempo stringe, perché il cambio di guardia alla guida della sede locale della Gls, una cinquantina di dipendenti in tutto, avverrà il primo di luglio.