Gnl a Tombaccia: il comitato incontra il sindaco

Dopo il parere negativo espresso dal Comitato tecnico regionale dei vigili del fuoco sul progetto della Fox Petroli relativo a un impianto Gnl a Torraccia, una delegazione del Comitato No Gnl ha incontrato il sindaco di Pesaro, alcuni assessori e tecnici del Comune, e i capigruppo consiliari, consegnando una relazione dettagliata con le principali criticità tecniche e ambientali del progetto e richiedendo il sostegno formale dell’amministrazione al parere negativo del Ctr; l’impegno del Comune a chiedere l’annullamento in autotutela del parere Via favorevole rilasciato dal Ministero dell’Ambiente; la promozione di verifiche ambientali urgenti nell’area Fox. Il Comitato ha inoltre raccolto 242 firme per una petizione già presentata al Comune, con la richiesta di inserire all’ordine del giorno del Consiglio Comunale la discussione sul progetto Fox. Il Comitato sollecita inoltre Arpam e autorità competenti ad avviare controlli per accertare l’eventuale inquinamento dei suoli e delle falde. Nel caso, si chiede di avviare la bonifica. Il Comitato presenterà infine al Ministero la richiesta di annullare in autotutela il parere Via. "La mobilitazione pubblica ha svolto un ruolo fondamentale – rivendica il comitato –. Restiamo vigili".